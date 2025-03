Grande Fratello Shailenzo, analisi del rapporto: gli errori commessi

Una delle coppie che ha fatto maggiormente discutere di quest’ultima edizione del Grande Fratello è stata quella composta da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una frequentazione all’interno della Casa ma il loro rapporto è stato caratterizzato da alcuni momenti di crisi. Attualmente i gieffini non si definiscono fidanzati ma continuano a scambiarsi attenzioni reciproche e mostrarsi molto complici. Nelle ultime ore, durante un confronto, Shaila ha evidenziato gli errori che, secondo lei, avrebbe commesso nella loro relazione.

Shaila analizza il suo rapporto con Lorenzo

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati due dei protagonisti di quest’ultima edizione del Grande Fratello più chiacchierati. I due si sono molto avvicinati, iniziando una frequentazione che è stata tuttavia caratterizzata da alti e bassi. Sebbene al momento non si definiscano fidanzati, i due continuano a scambiarsi attenzioni reciproche e a mostrarsi molto affiatati. In un confronto avvenuto qualche ora fa, l’ex velina di Striscia La Notizia ha elencato a Spolverato quali sono stati i problemi all’interno del loro rapporto. La gieffina ha difatti ammesso di aver commesso alcuni errori che non vuole assolutamente ripetere.

Nello specifico Shaila ha spiegato a Lorenzo di aver cercato di comprendere più lui che sé stessa, mettendolo quindi sempre al primo posto. Il suo rimorso nel percorso all’interno della Casa è quello di non aver battuto troppo i piedi per terra e di essersi lasciata sovrastare troppo dall’emotività. L’ex velina ha aggiunto di essersi sentita sempre solo come “la sua fidanzata” all’interno del reality, quando in realtà è anche tante altre cose. Ha quindi spiegato a Spolverato di voler iniziare a dare priorità a sé stessa.

Il coinquilino le ha quindi chiesto se si sia mai sentita in competizione con lui. A quel punto Gatta gli ha spiegato che semplicemente avrebbe voluto avere più polso e la sua capacità di saper dire anche di no. La gieffina è poi scoppiata in lacrime affermando di stare imparando soltanto adesso chi è veramente e ha ringraziato Lorenzo per averle insegnato ad ascoltarsi. A sua volta Spolverato l’ha ringraziata per avergli insegnato a chiedere aiuto e ad essere più leggero.