Grande Fratello, Shaila e Lorenzo? La profezia della mamma di lui

Il legame controverso di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta commentato dal punto di vista della madre del modello, Cristina Bracci. La signora, tramite un’intervista fiume rilasciata a Giada De Miceli nel programma Non Succederà Più (Radio Radio), ha parlato abbondantemente di ciò che sta avvenendo al Grande Fratello. Suo figlio è finito al centro delle critiche per la relazione intrecciata con l’ex velina di Striscia la Notizia. I due piccioncini passano le giornate avvinghiati a scambiarsi effusioni infuocate. Manco fossero i protagonisti di ‘Nove settimane e mezzo’. La faccenda sta provocando mugugni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Quasi tutti gli altri inquilini pensano che stiano recitando una parte per rimanere il più a lungo possibile sotto i riflettori e, di conseguenza, in gioco (in un modo o nell’altro chi dirige la baracca del GF, innanzi a simili storie, trova sempre il modo di non far uscire al televoto le persone interessate).

GF, parla la madre di Lorenzo: “Da mamma ho notato che…”

“Ho notato subito, da mamma, che lui aveva gli occhi per Shaila“, ha dichiarato Cristina dopo aver visto che il figlio e la ragazza hanno fatto fuoco e fiamme durante la parentesi al Gran Hermano. Secondo la donna, Lorenzo ha davvero perso la testa per la neo fidanzata e non poteva finire come appunto è finita, ossia con la nascita di una storia ad altissimo tasso passionale:

“L’ho capito dal modo in cui si poneva, dagli occhi con cui la guardava, per lei c’era quella cosa in più rispetto alle altre inquiline. Da mamma questa cosa qui l’avevo notata, sapevo sarebbe scoppiata la passione. Quando parla il cuore è un disastro. Dai suoi sguardi si vedeva, io subito do detto “lui perderà la testa per lei“. Poi che uno non volesse perché è un periodo in cui non vuole legami, quando il cuore parla è un disastro. Anche lei sembrerebbe molto presa. In Spagna si sono lasciati andare, tutti e due erano molto attratti l’una dall’altro. Loro sono in quella bolla “non c’è nessuno tranne noi”.

Cristina ha poi assicurato che il figlio non era in cerca di una love story seria, in quanto reduce da una relazione importante durata 3 anni. La donna ha spiegato che prima di partecipare al GF, Lorenzo e l’ex fidanzata hanno deciso di comune accordo di dirsi addio. La rottura avrebbe lasciato cicatrici profonde nel cuore del modello che sarebbe entrato nel reality con l’idea di non intrecciare rapporti importanti. Per la Bracci, però, il figlio non aveva messo in conto il ‘fattore’ Shaila:

“Prima di entrare al Grande Fratello Lorenzo ha avuto una storia abbastanza lunga che hanno chiuso in accordo perché non andava più. Lui si era innamorato, sono stati assieme tre anni. Ed è stata la sua prima storia importante: è finita perché non andavano molto d’accordo, erano diventati solo amici. Lui si era ripromesso di aspettare perché quando ci metti il cuore ci puoi rimanere male. La sofferenza fa parte della vita però non averla sempre sarebbe meglio. Lorenzo voleva divertirsi, non voleva avere una storia, ma con Shaila è scoppiata la passione”.

La madre di Lorenzo ha poi sottolineato che Shaila le “è piaciuta sin dall’inizio” perché la reputa una ragazza “simpatica che non ha problemi nell’esporsi”. E sulle effusioni infuocate a favor di telecamera? Non è il caso che determinati atteggiamenti siano vissuti con un pizzico di riservatezza in più? “Capisco che certe cose non si devono fare ma tutti e due sapevano che potevano incontrarsi. Ma non volevano, poi hanno trovato la via libera andando in Spagna“.

L’ex velina ha avuto un atteggiamento alquanto ondivago con Javier Martinez. La signora Bracci, anche su questo tema, ha difeso a spada tratta la giovane, seppur ha ammesso che la ragazza avrebbe potuto agire in maniera differente e con più coerenza. Al netto di ciò, ha sostenuto che con lo sportivo non avrebbe potuto nascere alcunché di importante:

“Lei comunque si è accorta prima che con Javier non c’era qualcosa di profondo. Io la vedo in modo diverso: se uno non vuole buttarsi in una storia cerca di capire se può avvicinarsi ad un’altra persona ma quando c’è il cuore non ce la puoi fare. Io sono di larghe vedute anche io ho capito che lei era persa di Lorenzo e cercava una scappatoia. Lei poi era consapevole che sarebbe andata incontro alle critiche. Ha sbagliato nei confronti di Javier perché non è stata chiara, a differenza di Lorenzo che ad Helena ha detto di vederla solo come un’amica. La testa di Shaila è sempre stata dalla parte di Lorenzo. Javier c’è rimasto male e a Lorenzo è dispiaciuto perché sa che Shaila ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare. Era immaginabile che Javier reagisse. Oltre a Shaila non c’è nessuna che potrebbe interessare a Lorenzo, lui è stato fulminato, si potrebbe innamorare“.

La profezia su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: “Se non crollano…”

Chi non regge proprio l’atteggiamento di Lorenzo e Shaila è Enzo Paolo Turchi. che, tra l’altro, ha lasciato intendere di cedere che i due piccioncini siano falsi e che stiano montando la storiella dell’amore passionale per avere visibilità. Pure in questo frangente la signora Bracci è stata ecumenica, aggiungendo inoltre che la relazione sentimentale del figlio potrebbe durare a lungo: