GF, Spolverato in ginocchio: le parole su Javier. Jessica: “Cogl**ne”

Scena a tratti patetica a tratti surreale quella verificatesi poche ore fa al Grande Fratello. Protagonista Lorenzo Spolverato che è nel panico per le critiche ricevute per via del modo di vivere il legame instaurato con la chiacchieratissima Shaila Gatta. In Casa quasi tutti sono contro i due piccioncini che si sono accorti dell’aria pesantissima che tira nei loro confronti. E così Spolverato ha cominciato frignarsi addosso e si è persino inginocchiato davanti a Jessica Morlacchi, scandendo un monologo bizzarro. La cantante, dopo averlo visto gettarsi ai suoi piedi e dopo averlo fatto sfogare, l’ha invitato ad alzarsi e, senza troppi giri di parole, gli ha consigliato di smetterla di “fare il cogli**ne”.

La vicenda si è sviluppata nel pomeriggio di sabato 2 novembre. A un certo punto, nel magazzino, Jessica ha voluto parlare privatamente con Spolverato, dicendosi dispiaciuta per il cambiamento che ha avuto rispetto ai primi giorni trascorsi nel reality. E lui che ha fatto? Si è letteralmente inginocchiato ai piedi della cantante ed ha iniziato a snocciolare un discorso controverso.

“Nel momento in cui dal primo giorno Javier ha tutti dalla sua parte, è necessario domenica tirare fuori delle cose per metterla (Shaila, ndr) ancora di più in cattiva luce per una questione di vendetta. Tu lo faresti? È già in una situazione difficile”. Così Spolverato in ginocchio stringendo le mani di Jessica. E ancora: “Non penso che Javier sia stato zitto sotto le coperte con lei. Vale per entrambi questa cosa”. Ovviamente la Morlacchi gli ha domandato: “E perché lei non lo dice? Faglielo dire”. “No, no. Non si può”, ha chiosato Lorenzo. “Sali“, ha poi detto perentoriamente Jessica, facendo alzare Spolverato che, una volta in piedi, ha abbracciato l’amica che ha gli ha suggerito: “Stai attento e non fare il cogl**ne. Noi vogliamo te”.

“Eri te, e la Casa era spenta senza di te. È un’occasione troppo importante per te per sprecarla in questo modo”, ha concluso la Morlacchi, sperando di rivedere lo Spolverato di inizio programma e non quello degli ultimissimi giorni. La mossa di Lorenzo è stata commentatissimo dagli utenti affezionati alle dinamiche del reality. Quasi tutti hanno fatto piovere critiche feroci: da “patetico“, a “imbarazzante“, passando per “insopportabile“, “ridicolo” e altre carinerie simili.

Pioggia di critiche su Lorenzo Spolverato

Molti anche coloro che credono che Spolverato, ora che ha capito che il pubblico da casa non sta apprezzando in alcun modo il suo agire e quello di Shaila, stia cercando di suscitare compassione. E la Gatta perché non dice cosa è accaduto con Javier? Perché “non si può” raccontare? La soap opera prosegue, Alfonso Signorini si sfrega le mani. Tutto materiale utile per la diretta in prime time.