Grande Fratello, Shaila dedica a Helena un brano rap: i riferimenti

Ancora tensione tra Shaila Gatta e Helena Prestes. L’ex velina di Striscia la Notizia sembra proprio non riuscire ad appianare le divergenze nei confronti della modella brasiliana e nelle ultime ore, stando a quanto segnalato da molti utenti del web, le ha anche dedicato una canzone piena zeppa di frecciatine e riferimenti piccati. Come anticipato, a segnalarlo, tra i primi, sono stati molti dei telespettatori di Canale 5 che, dopo aver seguito la diretta h 24 del noto reality show, si sono riversati suoi social per commentare l’ultima mossa di Shaila nei confronti di Helena. Ecco quindi quali sono state le parole dedicate dalla Gatta alla sua acerrima nemica e il loro significato.

La canzone di Shaila

Come anticipato, e come segnalato anche da Biccy tra i primi, nelle ultime ore l’ex Velina di Striscia la Notizia si è improvvisata cantante “rap” e, con tutta probabilità, approfittando di un momento di noia e di particolare ispirazione, ha quindi deciso di scrivere una canzone che a molti è subito parsa essere dedicata a Helena Prestes. Versi che, come scritto poc’anzi, sono pieni di frecciatine e riferimenti a ciò che è accaduto tra le due, e non solo, all’interno della Casa più spiata d’Italia nel corso degli ultimi mesi.

Come si evince dalle clip condivise su X nelle ultime ore, dopo aver scritto i sopracitati versi, l’ex velina di Striscia ha anche voluto sentire il parere di un’altra inquilina della Casa, ovvero la sua amica Chiara Cainelli.

A un primo ascolto si percepisce subito come la canzone rap della Gatta in realtà non parli solamente della modella brasiliana, bensì anche della sua infanzia passata a Secondigliano, per arrivare fino ai giorni nostri e ai lunghi mesi passati all’interno della Casa più spiata d’Italia. Come sottolineato anche da Novella 2000 però, il fatto che la canzone contenga dei riferimenti alla Prestes è del tutto evidente in un passaggio in particolare, ovvero: “Il popolo comprende quando uno fa l’impostore, stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore […]”.

Verso che fa ovviamente cenno al famosissimo lancio del bollitore che aveva visto protagoniste proprio Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Ma non è finita qui perché nella canzone sono contenuti rimandi anche al suo compagno, Lorenzo Spolverato, e all’atteggiamento della modella brasiliana dei suoi confronti: “Non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza […] Adesso è anche fidanzata, ma continua a parlare dell’omm mij“.

Insomma, il significato del testo è a dir poco lampante e in molti in queste ore si stanno chiedendo se verrà o meno messo sotto la lente d’ingrandimento del Grande Fratello e se quindi nel corso della prossima diretta, programmata per domani, lunedì 24 febbraio, Alfonso Signorini deciderà di includere questa clip e di parlare dell’argomento. Per saperlo non resta da fare altro che attendere ancora un po’.