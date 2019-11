Grande Fratello, Serena Rutelli va a convivere: differenza d’età non pesa

Grande Fratello: Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro annunciano la convivenza. La figlia di Barbara Palombelli sulla differenza d’età: “Rapportarsi con una donna di 29 anni non è semplice, ha carattere”

Serena Rutelli è al settimo cielo nell’annunciare l’inizio dell’imminente convivenza con Alessandro, il suo fidanzato, più giovane di lei di quasi nove anni. La 29enne, figlia adottiva della conduttrice Barbara Palombelli e del politico Francesco Rutelli, ha dato la notizia via social, pubblicando su Instagram un post in cui ha spiegato la sua scelta e come sia stata fondamentale la tenacia del compagno. A distanza di diversi mesi dall’esperienza del Grande Fratello, che l’ha fatta conoscere al pubblico del piccolo schermo, Serena realizza uno dei suoi sogni. Matrimonio e figlio? Con calma, e se tutto va come deve andare arriveranno anche quelli. Per il momento un passo alla volta.

“Mi hai fatto una testa come un pallone: avevi ragione”

“Finalmente possiamo dirlo! Io ed Ale, a dicembre, andremo a convivere”, esordisce Serena che aggiunge: “Sono elettrizzata, su di giri ed emozionata! Sono felice più che per me, per lui, dato che è un giovane ragazzo che si è messo in gioco dedicandosi e rapportandosi a una donna di 29 anni. Non è semplice, ci vuole molta pazienza e molto carattere ed è ciò che a lui non manca.” La Rutelli fa inoltre sapere che erano mesi che il progetto convivenza aveva preso quota: “Mi ripetevi in continuazione che serviva pazienza e dedizione, mi hai fatto una testa come un pallone: avevi ragione”. Il post è stato prontamente commentato da Alessandro: “Sono fortunato ad averti al mio fianco, ti amo!”

Serena e la madre biologica: la decisione della figlia di Barbara Palombelli

Serena si è mostrata al pubblico televisivo durante l’esperienza al Grande Fratello. Esperienza che l’ha messa di fronte anche al suo passato, visto che durante il reality è tornata a farsi viva la sua madre biologica (assieme ai suoi fratelli biologici). Nella Casa le è stata recapitata una lettera scritta da quest’ultima. Sulla vicenda, la 29enne così si espresse: “Quando è arrivata la lettera di mia mamma biologica pensavo che a fine puntata sarei stata depressa, distrutta. Invece no. Ho pensato subito: ‘Lei l’ha fatto solo per una questione di visibilità. Possibile che dopo 29 anni che non si è mai fatta sentire , lo fa proprio adesso?’ Anche quando è arrivata la lettera dei miei fratelli me lo sono chiesta. Perché adesso? C’è qualcosa che non mi quadra”.