Grande Fratello semifinale: eliminati, finalisti, Garibaldi toppa

È andata in onda la semifinale del Grande Fratello nella prima serata di giovedì 21 marzo 2024. Una puntata, questa, caratterizzata da ben tre eliminazioni e l’elezione di due finalisti, il quarto e il quinto. La serata è ufficialmente iniziata con Federico Massaro, il quale spesso si ritrova a essere protagonista di accesi scontri nella Casa. Nei giorni scorsi, il gieffino ha discusso animatamente con Alessio Falsone, Rosy Chin e Perla Vatiero.

Stasera non si è aperto alcun litigio per Federico. Signorini ha sfruttato questo blocco per scagliarsi contro Falsone, il quale ha generato non poche critiche in queste settimane. La puntata di stasera è andata avanti con l’ennesimo incontro tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, durante il quale quest’ultima ha replicato a tono a Shaila Gatto. Successivamente, Alessio ha potuto rivedere Anita Olivieri, eliminata nella scorsa puntata.

L’ex gieffina ha fatto intendere che suo padre non è poi così felice di questa relazione: “Mio padre ha detto che non vuole vedere nessuno”. Nonostante questo, Anita e Federico si sono lasciati andare ad abbracci e baci, mostrandosi desiderosi di viversi fuori. Questa coppia, però, continua a non convincere il pubblico, che non ha mai creduto in questa love story.

Intanto, Mirko è arrivato nello studio di Canale 5 e si è posizionato tra gli altri ex gieffini. Brunetti ha continuato a indossare solo una giacca, con nessuna maglia o camicia, mostrando il petto. Signorini l’ha notato e gli ha fatto avere una camicia bianca, chiedendogli di andarsi a cambiare dietro le quinte. “Siamo sempre su Canale 5, c’è Cesara Buonamici”, ha scherzato Alfonso.

La serata è andata avanti con un momento simpatico che ha visto protagonista Giuseppe Garibaldi. Il conduttore ha fatto sapere a quest’ultimo che c’è una ragazza di origini coreane che vorrebbe incontrarlo, in quanto è una sua grande fan. Giuseppe ha cercato di conversare in inglese con lei, tra le risate del conduttore e del pubblico. Alla fine Alfonso ha rivelato a Garibaldi che la ragazza è un’amica di Federico Massaro.

Il gieffino non ha nascosto la sua felicità nel rivederla. Poi su richiesta dei Signorini i due amici si sono dati un bacio a stampo. Esce così fuori che Federico e questa ragazza formano una coppia. Questa notizia ha lasciato un po’ perplessi I telespettatori, in quanto pare che Massaro non abbia mai detto di essere fidanzato.

Grande Fratello: Alessio Falsone eliminato

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto aperto da giorni. Il primo eliminato di questa puntata è stato Alessio Falsone con il 18% (Simona 50%, Federico 32%). Signorini è entrato nel vivo della semifinale aprendo un nuovo televoto flash. Per farlo, ha chiesto ai gieffini rimasti in gioco – tranne i tre finalisti Beatrice, Rosy e Varrese – di recarsi nella Stanza a Led.

Qui è stato Sergio D’Ottavi a pescare il piramidale con il cerchio nero. Così il gieffino è finito in automatico al televoto flash. Convinto da Alfonso che questa sarebbe stata una sfida a eliminazione ha portato con sé Simona Tagli. I due gieffini, a loro volta, hanno trascinato Federico.

In attesa di scoprire il nome dell’eliminato e quello del quarto finalista, Signorini ha parlato con Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Negli ultimi giorni, i due gieffini si sono riavvicinati. L’attrice non ha nascosto di avere il dubbio che il calabrese si sia riavvicinato a lei perché è arrivata la finale, dunque per strategia.

Signorini non ha fatto notare che effettivamente è un pensiero lecito, visto che fino a qualche settimana fa il suo atteggiamento nei confronti di Beatrice era abbastanza astioso. Poi Luzzi ha anche precisato che non ci sarà nessuna storia d’amore tra loro fuori, ma che sarà sempre presente per lui per dei consigli.

“Mi chiedo in questi mesi dov’era! Tutte le cose che ha detto e fatto… Posso anche perdonare, ma non dimenticare”, afferma Beatrice. La Luzzi resta, dunque, lucida come i suoi fan speravano. Alfonso in studio ha accolto Paolo Masella, che è stato eliminato nella scorsa puntata. Il conduttore gli ha permesso di parlare a distanza con Letizia Petris. Paolo si è scambiato due baci a stampo con Mirko, per replicare a quelli che si sono date nei giorni scorsi Letizia e Perla.

Grande Fratello: Simona finalista, Federico eliminato, Beatrice vs Anita

È arrivato il momento di scoprire il risultato del televoto flash. Simona, Sergio e Federico per l’occasione sono approdati in studio. Qui hanno scoperto chi è stato eliminato e il nome del quarto finalista. Il secondo eliminato è stato Federico con il 13% e Simona è stata eletta la quarta finalista con il 44% (Sergio 43%).

È stato poi dato spazio al confronto a distanza tra Beatrice e Anita, la quale stasera è stata presente in studio in quanto eliminata nella scorsa puntata.

“Faccio un recap io, che il pubblico confermerà. Fino a quando non ho detto che è una strega dopo che lei aveva chiuso la porta del bagno in faccia a Giuseppe, le avevo detto solo due cose: non aveva cifra poetica e non era sensuale. Lei ha attaccato la mia famiglia, il mio lavoro, le mie amicizie, la mia persona ecc ecc.. Tutta questa cattiveria di cui parla consiste in decine di nomination fatte da lei e cattiverie. Si è permessa e non ha mai chiesto scusa di questo dandomi dell’attrice per la mia storia con Giuseppe, che per colpa di lei è sparita dal nulla”

Anita ha replicato facendo presente che ha una comunicazione efficace e ha fatto notare che il pubblico vede tutto. “Però Anita lei è là e tu sei qua”, ha subito fatto presente Signorini. In realtà, la Olivieri si è detta convinta del fatto di essere stata eliminata perché non è piaciuta la sua storia con Alessio Falsone. Ma non è proprio così. L’ex gieffina sarebbe stata eliminata già tempo fa, anche quando non aveva una storia con Falsone. Ciò non è accaduto perché veniva sempre salvata e raramente finiva al televoto.

Una realtà distorta quella di Anita, che probabilmente non ha compreso fuori che la maggior parte dei telespettatori da tempo avrebbe voluto vederla fuori dalla Casa.

Grande Fratello: secondo televoto flash e la teoria di Marco Maddaloni

La semifinale del GF è andata avanti con l’elezione del quinto finalista e del terzo eliminato della serata. Un altro televoto flash, dunque. Sono rimasti Giuseppe, Letizia, Greta e Perla come concorrenti che hanno potuto sfidarsi. Garibaldi ha pescato il piramidale con il cerchio nero ed è andato in automatico al televoto. Il gieffino ha portato con sé Greta Rossetti. Secondo Alfonso Giuseppe ha scelto l’ex tentatrice perché crede che sia meno forte.

Intanto, hanno fatto ritorno nella Casa Sergio e Simona. Dallo studio di Canale 5, Marco Maddaloni ha detto la sua sulla vittoria della Tagli come quarta finalista: “Beatrice stasera ha fatto due finali, è la Queen”. In effetti, a votare Simona salvandola ed portandola in finale sono sempre stati soprattutto i fan della Luzzi.

In attesa di scoprire il risultato del secondo televoto flash, Signorini ha nuovamente giocato con i concorrenti, con le canzoni da indovinare. Hanno vinto di nuovo gli uomini della Casa, i quali hanno avuto la possibilità di scegliere con chi fare un aperitivo nei prossimi giorni, tra Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

GF: Garibaldi terzo eliminato e Perla quinta finalista

Alfonso Signorini ha chiuso il televoto flash e Greta è stata la prima gieffina che si è salvata. Una semifinale decisamente inaspettata, in quanto in pochi si sarebbero aspettati che Garibaldi non sarebbe arrivato in finale. Infatti, proprio Giuseppe è stato eliminato con il 24%, mentre Perla è stata eletta quinta finalista con il 46% (Greta 30%). Garibaldi ha sbagliato di nuovo i suoi calcoli.

L’aveva fatto nella scorsa puntata, portando con lui e Paolo Masella al televoto flash Massimiliano Varrese, che si è così aggiudicato la finale. Questa volta, Giuseppe ha scelto Perla anziché Letizia Petris, per non far rischiare a quest’ultima l’eliminazione. Così, Garibaldi ha perso il posto che tanto desiderava in finale e ha lasciato la Casa di Cinecittà in lacrime.

“Alla finale tua ci speravo anche io. Sei stato un grande concorrente e ti sceglierei anche domani mattina”, ha dichiarato Signorini. Garibaldi e Beatrice si sono salutati con un bacio a stampo di fronte alla porta rossa. La puntata si è conclusa con l’apertura del nuovo televoto con protagonisti Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris. Il più votato sarà il sesto finalista.