Grande Fratello seconda puntata: eliminato, nominati e tante lacrime

Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello 2019

Scontri, lacrime e confessioni: con questi tre aggettivi si può riassumere la seconda puntata del Grande Fratello 16, andata in onda su Canale 5 lunedì 15 aprile. Nel corso della diretta ci sono stati due scontri importanti: da un lato quello tra Mila Suarez e Delia Duran; dall’altro quello tra Cristian Imparato e Karina Cascella. Non sono mancate le emozioni, in particolare quelle di Jessica Mazzoli e Chicco Nalli, che hanno entrambi pianto per una sorpresa famigliare. La prima ha ricevuto una lettera da Lara, la figlia avuta sei anni fa da Morgan, mentre il secondo ha avuto un video messaggio da parte della madre. Nel corso della diretta ci sono poi stati due nuovi ingressi: Francesca De André, che è entrata da sola dopo la rinuncia della sorella Fabrizia, e Alberico Lemme, che per il momento è ospite del reality show. Per tutta la settimana Lemme dormirà nel Bed & Breakfast mentre gli altri, a turno, riposeranno nel disagiato Camping Carmelita.

Audrey Chabloz è la seconda eliminata del Grande Fratello 16

Dopo Angela, la seconda eliminata del Grande Fratello 2019 è Audrey Chabloz. La modella – che ha raccontato nella Casa i suoi problemi con la bulimia – è stata battuta al televoto da Erica Piamonte. Quest’ultima e Daniele sono stati poi graziati alle nomination: dopo aver passato una settimana nel Camping Carmelita, tra disagi e scomodità, non erano tra i concorrenti nominabili. Così come non lo erano i nuovi ingressi, ovvero Francesca De André e Alberico Lemme. Per questa settimana le nomination sono avvenute in due modalità differenti: gli uomini hanno potuto votare solo gli uomini e in maniera palese mentre le donne hanno potuto nominare solo le donne e in maniera anonima.

I quattro nominati della seconda puntata del GF 16

I quattro nominati della settimana sono: Ambra Lombardo, Gianmarco Onestini, Enrico Contarin, Serena Rutelli. Nel dettaglio, Gianmarco è stato votato da Gaetano e Cristian mentre Enrico da Michael e Gennaro; Cristian ha preso una nomination da Gianmarco mentre Michael è stato scelto da Enrico. Tra le donne: Serena è stata votata da Ambra e Mila mentre Ambra è stata segnalata da Martina e Serena. Valentina e Ivana si sono nominate a vicenda mentre Jessica ha scelto Mila.