Grande Fratello sdoppiato, ufficiale: chi conduce l’edizione nip e chi quella vip

Ufficiale, il Grande Fratello in versione mostre in onda per 8 mesi non sarà più proposto. Il reality show, come già spiegato da diverse indiscrezioni degli ultimi giorni, sarà spacchettato. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset della stagione televisiva 2025/2026. In autunno andrà in onda, per non più di tre mesi, il Grande Fratello Nip, mentre in primavera sarà la volta del Grande Fratello Super Vip, come lo ha definito Piersilvio Berlusconi. A condurre il programma con i concorrenti sconosciuti sarà Simona Ventura, che ritorna a timonare uno show in prime time su una rete ammiraglia dopo anni. L’edizione dei vip vedrà invece protagonista Alfonso Signorini.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che il GF Nip sarà affidato a Simona Ventura, specificando che il programma durerà al massimo 100 giorni e che sarà trasmesso in autunno su Canale 5. Probabilmente si concluderà a ridosso delle festività natalizie. “Vorrei una edizione glam, con storie vere dietro i concorrenti. Niente segreti”, ha specificato l’amministratore delegato, lasciando intendere ancora una volta di non essere amante dei teatrini di cui spesso si è abusato nelle ultime edizioni.

Signorini non è comunque stato defenestrato. Il giornalista tornerà in video in primavera con il “Grande Fratello Super Vip”. Berlusconi ha spiegato che nonostante i buoni dati di ascolto dell’ultimo anno si è optato per il cambiamento, cioè per la doppia edizione del reality. Le dichiarazioni sullo share sono una mezza verità. L’ultimo GF non ha floppato, ma non ha nemmeno brillato. Anzi ha confermato un trend al ribasso rispetto alle scorse edizioni. Numeri che hanno fatto scattare l’allarme in casa Mediaset che giustamente è corsa ai ripari proponendo una doppia edizione. Da capire se con lo spacchettamento del format si riusciranno a risollevare gli ascolti tv.

Restando sempre in tema di novità, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset è anche stato ufficializzato il nuovo conduttore di Pomeriggio 5. A prendere il posto di Myrta Merlino sarà Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado ed esperto di cronaca nera. A lui il compito arduo di ricucire l’ampio divario che c’è in termini di ascolti con La vita in diretta di Alberto Matano.