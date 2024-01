Grande Fratello, scoppia il caos nella notte: “Uno schifo nel bagno”

È scoppiata una lite nella notte al Grande Fratello e, come è accaduto anche in altre edizioni, al centro delle polemiche c’è stata la pulizia del bagno. Tra i vari litigi, non mancano quelli legati alla pulizia della Casa di Cinecittà. Non tutti pare svolgano i loro compiti e chi si ritrova a doverlo fare per gli altri ora ha deciso di parlare. La discussione, nelle scorse ore, è avvenuta nella cucina e a iniziarla è stata Monia La Ferrera.

Quest’ultima, che nei giorni scorsi si è ritrovata a sfogarsi contro l’atteggiamento dell’ex Massimiliano Varrese, non ci sta. Infatti, la gieffina ha esplicitamente chiesto ai suoi coinquilini di collaborare con la gestione delle pulizie. Questo perché sono sempre i soliti (pochi) a doversene occupare. Per evitare che questa situazione scomoda vada avanti e che tutti collaborino, Monia ha proposto un calendario con i vari turni.

Ovviamente, non potevano manche le obbiezioni. A lamentarsi è stata Letizia Petris, la quale si è opposta a questa proposta di Monia. La discussione tra i concorrenti è andata avanti con La Ferrera che si è lamentata, non solo per la mancata pulizia, ma anche perché alcuni gieffini lascerebbero “delle cose” in bagno che poi altri devono necessariamente spostare.

Al Grande Fratello Fiordaliso ha dato il suo appoggio a Monia. Quest’ultima ha fatto notare che qualcuno ha battuto nel bagno lo shampoo e poi l’ha lasciato lì per ore. Alla fine proprio la cantante ha dovuto pulire, in quanto nessuno l’aveva fatto prima di lei, neppure chi ha fatto cadere il prodotto.

Si tratta di rispetto, visto che stanno condividendo gli stessi spazi. Per igiene e pulizia, dovrebbe venire spontaneo il gesto di pulire, soprattutto quando – in questo caso lo shampoo – è stato fatto un danno. Arrivata al limite, Fiordaliso ha annunciato che da oggi in poi anche gli uomini hanno il compito di pulire i bagni.

A un certo punto, Monia ha cercato di definire i turni, proponendo di far pulire i bagni a Sergio e Greta il venerdì. Ed ecco che la Rossetti si è opposta, non volendo lasciare a La Ferrera tali decisioni. Letizia Petris ha tuonato ancora contro Monia, facendole notare che prima del suo ingresso “non ci sono mai stati problemi” di questo tipo.

“Ora sei arrivata e pulisci sempre tu. Chi ha voglia lo fa, dai. Chi non fa i bagni farà altro”, ha affermato la gieffina. La replica di Monia non è tardata ad arrivare. L’ex fidanzata di Massimiliano Varrese ha fatto nuovamente notare che sono sempre le stesse persone che puliscono i bagno, sottolineando un dettaglio fondamentale della convivenza: “Il bagno è una cosa importante, oggi veramente c’era uno schifo”.

Oltre lo shampoo caduto a terra e non pulito da chi ha commesso il danno, c’era altro che ha turbato Fiordaliso e Monia nel bagno. “C’era uno schifo” fa appunto pensare che quella zona della Casa di Cinecittà non sia considerata importante da determinati gieffini. E questo è davvero triste.