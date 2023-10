Grande Fratello, scontro tra Letizia Petris e Paolo Masella: i motivi

Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto di amicizia tra Paolo Masella e Letizia Petris ha dovuto recentemente affrontare alcune turbolenze, dovute ad incomprensioni tra i due gieffini. Il confronto non ha lasciato indifferenti alcuni dei coinquilini, che hanno poi espresso la loro opinione a riguardo: ecco cosa è successo.

Grande Fratello: incomprensione tra Paolo Masella e Letizia Petris

Nella decima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha avuto una discussione con Samira Lui e Letizia ha preso le difese del primo. Paolo ha quindi invitato la fotografa a lasciar stare i due coinquilini, con quest’ultima che ha reagito in modo alquanto brusco. Letizia ha lamentato di esser spesso trattata come una bambina da Masella, mentre il gieffino ha spiegato di aver voluto dare un semplice consiglio alla 24enne.

Letizia ha quindi sbottato, ribadendo il trattamento che, a detta sua, le viene spesso riservato: “Mi trattate come una bambina di dodici anni e non lo fate con gli altri ma solo con me. Ho 24 anni, non è che se io sorrido, rido e gioco vuol dire che sono una bamboccia. Giuseppe mi ha detto che voleva che rimanessi, ma tu cosa ne sai? Perché devi decidere tu per gli altri? Tu con me non sei mai accondiscendente perché dai ragione a tutti“. Paolo ha risposto sottolineando la brusca risposta della gieffina, spiegando anche che, sebbene i due siano amici, Masella non sia tenuto a darle ragione sempre e comunque:

“Tu mi hai risposto malissimo prima e gli altri mi hanno dato ragione…Devi capire che era un momento in cui non c’entravi e io ti dico ‘Leti andiamo’ non perché non siamo amici di Giuseppe, ma se nella discussione ci stanno Anita, Giuseppe e Samira, Paolo e Letizia non c’entrano niente. E hai visto come mi hai risposto quando ho detto di andarcene? Hai risposto male pure a Rosy“.

Paolo ha poi sostenuto che Letizia potesse essere gelosa di Angelica, spiegando come il trattamento riservato alle due gieffine sia diverso perché sono due persone diverse: “Sei gelosa di come tratto Angelica ed è vero, ma non posso trattarvi uguali perché siete due persone differenti. Se tu vuoi un amico che ti da sempre ragione non sono io, io voglio un amico che quando sbaglio viene da me e me lo dice“. Masella ha poi concluso: “Il mio problema è l’idea che tu hai di me, ti dà fastidio che sono più bacchettone con te rispetto alle altre, ma perché ci tengo di più a te che alle altre“.

Il parere di Alex Schwazer e Anita Olivieri

Ad esprimere il proprio parere su quanto accaduto, in particolare, sono stati Alex Schwazer ed Anita Olivieri. Per entrambi, la causa delle incomprensioni tra i due gieffini sarebbe da ricercarsi nel reciproco interesse sentimentale. Schwazer ha quindi raccontato: “Ero solo e ad un certo punto sento piangere. Era Letizia, quindi abbiamo incominciato a parlare. Lei era molto dispiaciuta e ha detto ‘Adesso anche Paolo se l’è presa con me, come sempre. Io lego troppo e poi non accetto le critiche”’. Credo che lei abbia sentimenti per te“.

Anche Anita ha offerto il suo punto di vista, sottolineando il legame di amicizia che intercorre tra Masella e Petris: “Entrambi provate cose forti l’uno per l’altra a livello di amicizia, che secondo me ognuno vive in maniera diversa. Lei, proprio perché ti vuole bene degli altri, qualunque tipo di consiglio o accortezza che tu gli chiedi di fare o di essere, lei la prende in maniera più pesante. Lei la prende sul personale perché sa che il tuo giudizio è più importante di quello degli altri. E tu uguale“.

Dopo i pareri di Anita e Alex, Paolo ha concluso spiegando come Letizia tenda spesso a prendere tutto come un ordine, anche quelle cose dettele con gentilezza: “Oggi voglio stare tranquillo e pensare al da farsi, poi magari torno normale. Io faccio i muri. Lo sappiamo tutti che mi interessa, ma se c’ho davanti una persona fidanzata alzo un muro. Io ho tanto autocontrollo. Qui si parla di non dare valore alle cose che do. Io con un amico mio che mi fa una cosa del genere dico ‘ciao‘”.

Grande Fratello, nuovi concorrenti nel cast: i possibili nomi

Come annunciato da Alfonso Signorini, il cast del Grande Fratello andrà presto incontro a nuovi arrivi. Giampiero Mughini, dopo lo slittamento del suo ingresso nella Casa, entrerà finalmente in gioco. Uno dei nomi emersi è anche quello dell’ex Temptation Island Mirko Brunetti, che potrebbe andare ad aggiungersi al cast. Dalle ultime indiscrezioni è poi emerso anche il nome di Jill Cooper, così come non sarebbe da escludere la possibilità di vedere coinvolte anche Rosanna Fratello e Jane Alexander. Al momento, sembra che nella puntata di lunedì 16 ottobre ad entrare in casa saranno Mughini e Cooper, con altre personalità che potrebbero aggiungersi più avanti.