Grande Fratello 8, nuovi vip: chi entra lunedì nella Casa

È ormai risaputo come il cast del Grande Fratello, sebbene il programma sia iniziato lo scorso 11 settembre, non sia ancora del tutto chiuso. Più volte Alfonso Signorini ha ribadito come sarebbero presto entrati in gioco nuovi concorrenti, sia nip che vip. Dopo aver accennato a prossimi arrivi sul suo settimanale (Chi Magazine), il conduttore del noto reality targato Mediaset, ha dato l’annuncio anche in occasione della puntata di giovedì 12 ottobre. Signorini, infatti, ha spiegato come la puntata di lunedì 16 ottobre vedrà finalmente l’ingresso di nuovi concorrenti.

Grande Fratello, lunedì i nuovi concorrenti: i nomi

Viene quindi da chiedersi chi potrebbe entrare a breve nella Casa più spiata d’Italia? Gli ingressi saranno due. Trattasi di Giampiero Mughini, già annunciato nelle scorse settimane (il giornalista avrebbe dovuto entrare prima ma la sua entrata è stata posticipata in quanto ha dovuto sottoporsi a un “tagliando”, vale a dire a degli esami clinici); e di Jill Cooper, anticipata in esclusiva dal portale DavideMaggio.

Più avanti è probabile che entreranno altre personalità. Si parla molto di un possibile coinvolgimento di Jane Alexander, con Alfonso Signorini che le aveva proposto di entrare nel cast in occasione della nona puntata, dopo uno scontro in diretta con Beatrice Luzzi.

Chissà che tra i prossimi ingressi non possa esserci anche quello di Rosanna Fratello. Il nome della cantante era stato accostato, tra agosto e settembre, al Grande Fratello da Dagospia. DavideMaggio.it aveva invece fornito le iniziali “R.F.” come indizio su un papabile concorrente. Rosanna, però, non era presente nel cast quando il programma prese il via. Che possa fare il suo ingresso ufficiale nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo. Per ora si ha certezza che a rimpolpare il cast ci saranno Mughini e Cooper

Grande Fratello: anche Jane Alexander nel cast?

Come accennato sopra, è possibile che Jane Alexander, dopo aver già partecipato al reality nel 2018, possa tornare nella Casa del Grande Fratello. L’attrice, infatti, era stata invitata a sorpresa nel corso della nona puntata, dove è andato in scena uno scontro con Beatrice Luzzi o, come diversi telespettatori lo hanno definito, un duello tra rosse.

Argomento cardine di questo botta e risposta è stato, ovviamente, il famoso ruolo di Lucrezia Van Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa. Nei giorni scorsi, infatti, Beatrice aveva sostenuto che Jane le avesse sottratto la parte, ricevendo pronte risposte dall’ex gieffina via social.