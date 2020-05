Grande Fratello Salvo, il gesto contro Cristina sconvolge i fan: “Inquietante”

Grande Fratello, Salvo Veneziano e il nuovo particolare attacco a Cristina Plevani: l’immagine genera polemiche

Continua la guerra social tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani, ex concorrenti del Grande Fratello. Questa volta, però, il gesto del siciliano sconvolge non poco il pubblico. Scendendo nel dettaglio, l’ex concorrente del GF e del GF Vip condivide, in queste ultime ore, un disegno che ritrae tutti i gieffini della prima edizione. Ma un dettaglio non può passare inosservato agli occhi dei fan: Salvo oscura Cristina, utilizzando la sfocatura. Pertanto, è possibile vedere raffigurati tutti i concorrenti della prima edizione del reality, fatta eccezione per la Plevani. Il pubblico, di fronte a questo particolare gesto di Veneziano, non riesce a trattenere le critiche. Sono diversi gli utenti che non ci stanno e accusano Salvo di aver commesso un brutto gesto nei confronti di Cristina. I due, attualmente, non sono in buoni rapporti, anzi. La guerra social ha preso inizio proprio da un commento fatto dal siciliano, durante una diretta con Marina La Rosa. Quanto dichiarato da Veneziano non è per nulla piaciuto alla Plevani, che ha risposto duramente.

Salvo Veneziano del Grande Fratello: il gesto contro Cristina Plevani fa infuriare gli utenti sui social

Sembra proprio che tra Salvo e Cristina del GF non possa arrivare la pace, per il momento. L’immagine condivisa in queste ore da Veneziano parla chiaro e a detta di molti sarebbe proprio di cattivo gusto. “Ma noo Salvo che cosa brutta che hai fatto …proprio brutta”, si legge tra i commenti sotto la foto condivisa dal siciliano sul suo profilo Instagram. “Veramente un brutto gesto, inquietante. Stai esagerando”, scrive poi qualcun’altro. Un gesto che non è passato inosservato e che sta generando diverse polemiche. C’è ora chi chiede a Salvo che senso abbia questa particolare immagine. Al momento, da parte di Cristina non c’è stata alcuna risposta.

Grande Fratello: continua la guerra social tra Salvo Veneziano e Cristian Plevani

“Come sei elegante… Elegante come uno scaricatore di porto”, scriveva qualche giorno fa Salvo attaccando Cristina. Ora sembra proprio che la guerra social stia continuando tra i due e i fan della Plevani non ci stanno. Per quanto riguarda la bresciana la questione potrebbe essere già chiusa. La vincitrice della prima edizione del GF ha chiarito che non c’è mai stata un’amicizia tra lei e Salvo.