Grande Fratello, Salvo contro Cristina Plevani: “Scaricatore di porto”

Grande Fratello, Salvo e Cristina Plevani: volano altri paroloni. Veneziano duro sulla bresciana: “Scaricatore di porto”

Continuano a volare paroloni sui social tra Salvo Veneziano e Cristina Plevani, due dei protagonisti della prima storica edizione del Grande Fratello. Ad accendere la miccia nei giorni scorsi è stato il siciliano che, provocatoriamente, chiedeva a Marina La Rosa in una diretta Instagram perché la bresciana non avesse ancora messo su famiglia all’alba dei 48 anni. Esternazioni che non sono per nulla piaciute a Cristina, la quale ha ribattuto a muso duro, riservando all’imprenditore dichiarazioni assai nette e piccate. E specificando che tra loro non c’è mai stato alcun rapporto di amicizia. Ora è Salvo a controreplicare. E anche in questo caso non si è andati per il sottile.

GF, Salvo Veneziano contro Cristina: la querella continua

Salvo, con un paio di Stories Instagram, ha controbattuto a Cristina con toni e parole affilate. “Il tuo scopo da brava attrice lo hai raggiunto”, ha tuonato. In un secondo messaggio ha aggiunto: “Come sei elegante… Elegante come uno scaricatore di porto”. Gli attacchi del siciliano sono giunti dopo che la Plevani, circa le sue parole riguardanti la sua situazione sentimentale, aveva detto: “Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido…”

Grande Fratello, Cristina: “Non è mai esistita un’amicizia con Salvo”

“Sarà – dichiarava sempre Cristina – comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si.” La vincitrice del GF 1 inoltre sottolineava che “non è mai esistita amicizia” con Veneziano. Per quel che invece riguarda il confronto con Cristina, si riferiva alla diretta Instagram organizzata con ‘La gatta morta’ domani martedì 26 maggio (ore 21,30).