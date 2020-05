Grande Fratello Salvo e Cristina Plevani, volano gli stracci: “Guerra”

Grande Fratello, Salvo e Cristina volano gli stracci. Veneziano provoca: “Perché non ha una famiglia?” Plevani dura: “Ora è guerra, amicizia mai esistita. Dopo 20 livore e cattiveria”

Con l’ultima edizione del Grande Fratello Vip sono tornati in voga diversi personaggi della primissima stagione del GF. Alcuni perché ripescati come concorrenti (Patrick, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Salvo Veneziano), alcuni perché riemersi in tv come opinionisti, ad esempio Cristina Plevani. E proprio tra la bresciana e Salvo, nelle ultime ore, sono volati gli stracci. Motivo? Il siciliano, a colloquio con Marina La Rosa, ha provocato la lombarda, chiedendosi come mai non abbia messo su famiglia all’alba dei 48 anni. La questione non è passata inosservata alla Plevani che ha replicato duramente. Il caso verrà ulteriormente trattato durante una diretta Instagram prevista martedì 26 maggio alle ore 21.30 tra Cristina e La Rosa.

GF, Cristina Plvani replica a Salvo: “Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora sì”

“Questo è il passaggio del testimone che con tatto, delicatezza e garbo, Salvo Veneziano mi porge per potergli rispondere durante la diretta con Marina che avremo martedì 26 alle 21:30. Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido”. Così sui suoi profili social Cristina che aggiunge: “Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina, quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si.” La vincitrice del GF 1 inoltre sottolinea che “non è mai esistita amicizia” con Veneziano.

“Non devo far sapere agli altri quando esco con un uomo”. Cristina, fiume in piena contro Salvo

Sempre Cristina, rispondendo ad alcuni fan, ha poi rincarato la dose: “Io non devo far cambiare idea che gli altri hanno di me. Questo è Instagram, mostro immagini e scrivo pensieri. Mostro solo me stessa anche se in alcuni scatti non sono sola. Non devo far sapere agli altri quando esco con un uomo, se lo frequento, se ci vado a letto, se inizio una storia o se finisce. E assicuro che qualche volta farei più notizia se ne parlassi. Ma adoro e mi adorano per la mia discrezione e riservatezza. Sono sola. Ma non sono sola. E nemmeno triste. Magari malinconica, ma è diverso.” E ancora: “Martedì sera toccherò questo argomento parlando con Marina, non risponderò direttamente a lui, lui con me ha chiuso, non lo nominerò mai più nella vita (che poi è solo un discorso social perché non ci siamo mai frequentati nella vita). Io so l’opinione che hanno gli altri di lui e Marina credo l’abbia solo lasciato parlare, perché è da 20 anni che sappiamo come si esprime. Martedì io mi farò la mia diretta con leggerezza, come è giusto che sia, anche perché è Instagram e dopo 20 anni il livore e la cattiveria la lascio tutta a lui.”