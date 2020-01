Cristina Plevani si sbilancia su Marina La Rosa: 20 anni di ‘rivalità’, ecco come stanno le cose con la ‘gatta morta’ oggi

Cristina Plevani è tornata a essere piuttosto chiacchierata di recente. La vincitrice del primo Grande Fratello non ha mancato di rifilare diverse stoccate al GF Vip in corso. Stoccate arrivate per alcune scelte operate dal reality. Inoltre, nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso è stata protagonista di un episodio molto emotivo: ha lasciato lo studio dopo che è stata mostrata una clip relativa al compianto Pietro Taricone che nella prima storica edizione del reality ebbe un flirt proprio con lei. Poi però le attenzioni dell’attore si spostarono su Marina La Rosa, che mai si concesse. Da qui iniziò una ‘rivalità’ sana (più argomento dei telespettatori che delle dirette interessate) tra la bresciana e la ‘gatta morta’. E proprio su quest’ultima la Plevani si è sbilanciata nelle scorse ore.

“Ogni tanto guardo le sue fotografie e, scusate, è una f…a da far paura”

“La più bella del GF sei tu, altro che Marina La Rosa”. Questo il commento di un utente sotto all’ultimo post di Cristina che ha preso la palla al balzo per spiegare la questione ‘rivalità. “Dopo 20 anni di ‘rivalità’ tra me e Marina non esiste più o più semplicemente non ce ne frega nulla”, ha spiegato la bresciana, “Nessuna è più bella di. E non è che se una non è bella, in automatico l’altra è brutta. Vi prego, non cediamo in queste banalità. Siamo completamente diverse”. Spazio poi a una curiosa confessione. La Plevani ‘spia’ Marina via social ogni tanto e la trova assai intrigante: “Ogni tanto guardo le sue fotografie e, scusate, è una f…a da far paura. Ha una sensualità innata.”

Marina su Taricone: “Pietro era davvero fantastico”

Nelle scorse ore Marina La Rosa è tornata a parlare di Pietro Taricone. Lo ha fatto a Vieni da Me (Rai 1), ospite di Caterina Balivo: “Pietro era davvero fantastico, era capace di creare una relazione intima e speciale con tutti. Dopo il Grande Fratello siamo diventati molto amici e lo chiamavo spesso per dei consigli. Lui viveva tutto con grande serenità, mi faceva ridere molto”.