Grande Fratello, saltano 2 puntate del lunedì: la scelta di Mediaset

Salta la puntata del Grande Fratello di lunedì 18 dicembre, dopo l’appuntamento del 16, il programma tornerà sabato 23 dicembre. Ad anticipare la notizia Rebecca Staffelli, che lo ha comunicato tramite una story su Instagram.

Davide Maggio è andato più a fondo e ha scoperto il motivo del perché salterà la messa in onda. Lunedì 18, infatti verrà trasmessa la semifinale di Io Canto Generation, che invece si sarebbe dovuta fare giovedì 21 dicembre. Al suo posto andrà in onda la Coppa Italia. Ad oggi, sarà questa l’organizzazione del palinsesto, almeno che non ci saranno ulteriori cambiamenti.

Inoltre, come già era stato annunciato, la puntata del 25 dicembre non si farà, perché è Natale. Per tutto il mese quindi ci sarà un unico appuntamento settimanale: il sabato. Il programma continuerà a tenere compagnia ai telespettatori anche durante le festività natalizie e durante il Capodanno. Al di là della prima serata su Canale 5, infatti, è possibile seguire il reality sempre su Mediaset Extra e su Mediaset Play.

Cosa accadrà nelle prossime puntate

Dall’uscita di Mirko Brunetti, parte del pubblico spera che al triangolo di Temptation Island verrà data meno rilevanza. Già era stato annunciato da Alfonso, però, che ci sarebbe stato un confronto tra Greta Rossetti e il ragazzo, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni della giovane, ancora innamorata dell’ex. Nel frattempo, i telespettatori hanno notato uno strano avvicinamento tra Greta e Vittorio Menozzi.

Si parlerà anche del riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, dopo un mese, sono tornati a parlarsi e di nuovo a confrontarsi su ciò che è accaduto tra di loro. Anche questa volta non sono mancati i battibecchi.

Ma ciò che il pubblico aspetta di più è sapere se verranno presi provvedimenti o meno nei confronti di Massimiliano Varrese. L’attore, nonostante i vari rimproveri ricevuti sia dagli autori che da Signorini, continua ad offendere pesantemente la Luzzi. Lei ha confessato di stare molto male e ha pensato anche di abbandonare il programma, stanca dei continui attacchi pesanti che riceve da Massimiliano. Ora, non soltanto i social invocano la squalifica, perché “è stato superato il limite“, ma sono intervenute anche attiviste come Gessica Notaro e Valentina Pitzalis.

Nonostante ciò, per ora non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte del programma. In molti aspettano di vedere se sabato 16 dicembre Varrese verrà punito o meno.