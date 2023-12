Grande Fratello Greta e Vittorio: è arrivato il bacio? Cos’è successo

Tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 è scattato il primo bacio? Questa la domanda che molti telespettatori si stanno ponendo in queste ore, non appena un video ha iniziato a girare sul web. Il filmato ritrae i due gieffini mentre conversano in cucina, molto vicini. A un certo punto, è possibile vedere Vittorio avvicinarsi ancora di più a Greta, tanto che sembra darle un bacio. L’inquadratura non permette di vedere nel dettaglio cos’è successo.

Mentre da una parte ci sono tanti telespettatori convinti che quello sia stato proprio un bacio, qualcun altro è convinto che non ci sia stato. Anzi, molti fan del programma credono che in realtà Vittorio abbia baciato Greta sulla fronte. Questa è l’ipotesi per ora più convincente. Intanto, il pubblico è diviso in due su questa probabile coppia della Casa di Cinecittà. Da una parte c’è un gruppo che vorrebbe effettivamente vedere Menozzi e Rossetti insieme.

Dall’altra c’è chi critica l’atteggiamento di Greta, la quale dopo l’uscita inaspettata di Mirko Brunetti si è lasciata andare a varie dichiarazioni sul suo conto. In particolare, l’ex tentatrice di Temptation Island al GF 2023 ha svelato che Mirko avrebbe voluto avere un figlio con lei, lasciando Perla Vatiero interdetta. Non solo, tanti telespettatori non capiscono come possa Greta, entrata nella Casa proprio per via della presenza di Brunetti, averlo già dimenticato e lasciarsi andare con Vittorio.

Grande Fratello 2023: Vittorio e Greta sempre più vicini

Sembra che Greta non sia particolarmente turbata dall’eliminazione di Mirko, anzi. L’ex tentatrice è sempre più vicina a Vittorio. Con il modello, sin dal primo giorno, ha instaurato un ottimo rapporto nella Casa più spiata d’Italia. Allo stesso tempo, la Rossetti ha più volte affermato di vedere Menozzi come un fratello.

Notando la vicinanza tra loro, Giuseppe Garibaldi ha avanzato l’ipotesi che potrebbero diventare una coppia. Vittorio ha risposto affermando che così si potrebbe rovinare il rapporto fraterno che hanno costruito. “Che brutto! Questa è la frase che si dice quando non ti piace una persona…”, ha dichiarato delusa Greta.

A questo punto, Vittorio ci ha tenuto a precisare che dovrebbero prima conoscersi meglio, con Greta che si è detta pronta a rischiare. Dopo di che, in cucina ci sono stati tra i due degli scambi di battute come “sono io il tuo confine” e “sei un confine bellissimo”. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Menozzi e Rossetti nella Casa.