Periodo complicato per Roberta Beta, tra i concorrenti della prima indimenticabile edizione del Grande Fratello. La 56enne ha dichiarato di non lavorare da circa un anno: un vero e proprio dramma. Dopo lo sfogo sui social network l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo rivelando che oltre ad essere disoccupata deve fare i conti con la lontananza del figlio.

Filippo – nato venti anni fa da una storia d’amore piuttosto breve tanto che Roberta ha cresciuto il figlio da sola – si è trasferito a Milano per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Per una mamma molto presente come la Beta, che è sempre stata attaccata al suo unico erede, è stato un vero e proprio trauma.

Alla rivista edita da Cairo Editore Roberta Beta ha affermato:

“Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”

Roberta Beta è rimasta senza lavoro

Dopo aver preso parte alla prima edizione del Grande Fratello nel 2000 Roberta Beta si è fatta strada nel mondo dello spettacolo. Si è data da fare come inviata, giornalista, speaker radiofonica e opinionista tv. Ha collaborato, solo per citarne alcuni, con grandi della tv come Pippo Baudo e Barbara d’Urso.

A Nuovo la Beta ha ammesso di aver lavorato ininterrottamente per anni: non esistevano ferie ma era felice. Per tanti anni si è divisa tra televisione e radio ma a un certo punto hanno cominciato a non rinnovare più i contratti senza alcuna motivazione.

“Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante”

Roberta ha inoltre rivelato che la maggior parte delle offerte che le arrivano oggi sono a titolo gratuito ma lei non è disposta a offrire la propria professionalità senza alcun compenso. In attesa di trovare l’occasione giusta si è iscritta a un corso di podcast, programmi radio diffusi via Internet.

“Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita”

Nella lunga carriera di Roberta Beta non è mancata un’esperienza politica: nel 2016 si è candidata alle elezioni comunali a Roma ma non è stata eletta.

La vita privata di Roberta Beta

Da due anni Roberta Beta è legata allo scenografo Paolo Attardo. I due si conoscevano da tempo ma la passione è scoppiata solo dopo la quarantena forzata che la Beta ha vissuto insieme al figlio diciottenne Filippo. La scintilla scoccata con Paolo è stato un vero e proprio colpo di scena per Roberta, che non credeva di poter tornare ad amare di nuovo così dopo i 50 anni.