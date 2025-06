Grande Fratello rivoluzione, via opinioniste e Staffelli: motivi e sostituti

Il Grande Fratello tornerà in onda nella prossima stagione televisiva. Nonostante le ultime edizioni abbiano registrato un calo di ascolti, è il solo reality invernale di Canale 5 che continua a garantire a Mediaset numeri sopra la sufficienza. Si parla addirittura di una edizione ‘gold’ della durata di 9 mesi. Inoltre sarebbe prevista una rivoluzione per quel che riguarda il cast fisso. Chi è sicuro di rimanere al proprio posto è solamente Alfonso Signorini. Le due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici sono date entrambe in partenza. Anche Rebecca Staffelli potrebbe dover lasciare il proprio ruolo di esperta social. In pole position per sostituirla ci sarebbe Giulia Salemi. Si tratterebbe di un ‘grande ritorno.

Si parta proprio da Rebecca Staffelli. Nelle scorse ore l’esperto di gossip e retroscena televisivi Amedeo Venza, attraverso il suo profilo Instagram, ha sostenuto che in questi giorni si sta decidendo se confermare la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, che si è destreggiata bene senza però mai lasciare il segno, oppure se richiamare l’influencer italo-persiana. Spostandosi sul fronte opinioniste, si andrebbe verso un cambio in blocco. Fuori Luzzi e Buonamici: la prima non avrebbe convinto fino in fondo nella scorsa edizione, la seconda potrebbe andare a sostituire Myrta Merlino che non sarà più al timone di Pomeriggio 5.

Nei giorni scorsi si è sussurrato che Stefania Orlando sarebbe stata una delle papabili sostitute. Pare però che nelle ultime ore le sue quotazioni siano scese. Si mormora che Anna Pettinelli, laddove dovesse lasciare il suo ruolo di prof di Amici di Maria De Filippi, potrebbe essere arruolata dalla ‘truppa’ di Signorini. Si starebbe inoltre valutando di piazzare un volto maschile tra gli opinionisti. I due nomi su cui si starebbe ragionando sarebbero quelli del pallavolista argentino Javier Martinez e del modello Lorenzo Spolverato, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Manca poco più di un mese alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Per metà luglio la griglia di partenza del reality show sarà definita nei dettagli e sarà ufficializzata. Per quel che invece riguarda il cast dei concorrenti, confermata la formula nip/vip, con inquilini sia famosi sia pescati dalla gente comune.