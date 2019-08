Grande Fratello: ecco in che rapporti sono rimasti Martina e Daniele

Grande Fratello: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non stanno più insieme

Ormai non è più una novità: Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Dopo la fine del Grande Fratello 16 La Ragazza con il Cuore di Latta e il veronese hanno provato a costruire un rapporto più profondo ma non ha funzionato. Daniele e Martina hanno passato molte settimane insieme, si sono conosciuti meglio e hanno trascorso momenti unici e magici lontano dalla telecamere ma purtroppo non ha funzionato. E senza alcun rimpianto i due lo hanno annunciato ai loro fan, che speravano in un lieto fine per questa coppia, che nella Casa più spiata d’Italia hanno avuto un percorso assai turbolento. In che rapporti sono oggi la Nasoni e Dal Moro?

Che rapporto hanno oggi Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

“Io e Daniele ci vogliamo bene. Con lui ho vissuto momenti molto belli. Ma non è il ragazzo che fa per me. Nessun dramma: cerco di affrontare sempre tutto con il sorriso”, ha spiegato Martina Nasoni al settimanale Di Più Tv. La vincitrice del Grande Fratello 16 è dunque rimasta in buoni rapporto con Dal Moro, che ora è a tutti gli effetti un amico. “Ci abbiamo provato a stare insieme, sono andato io a Verona da lui, è venuto lui a Terni da me. Ma ho bisogno di un ragazzo che mi dia certezze. Per questo gli ho detto che non aveva senso continuare a frequentarci”, ha aggiunto la 21enne, che ha preso questa importante decisione prima dell’arrivo dell’autunno.

Martina Nasoni vuole recitare dopo il Grande Fratello

Sola e determinata, Martina Nasoni vuole ora realizzare il sogno della vita: quello di diventare attrice. Nonostante l’attestato di tatuatrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello la giovane vuole restare nel mondo dello spettacolo. Per questo sta per lasciare Terni, la sua città natale, per andare a vivere a Roma, dove studierà recitazione e prenderà contatti con il mondo del cinema e con quello della televisione.