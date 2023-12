Grande Fratello, quando torna Beatrice Luzzi? Parla lo staff

Improvvisamente, nella giornata di mercoledì 20 dicembre, il Grande Fratello aveva comunicato, attraverso una breve nota, l’abbandono di Beatrice Luzzi, spiegando come avesse momentaneamente lasciato la Casa più spiata d’Italia. Secondo alcune voci circolate di recente, l’attrice si sarebbe allontanata per stare vicina al padre, che si sarebbe rotto il femore proprio mercoledì scorso. Via social, diversi utenti si erano augurati che la gieffina potesse tornare in gioco.

GF, quando torna Beatrice? Parla un membro dello staff

Ad esprimersi sul possibile ritorno di Beatrice Luzzi sarebbe stato un membro del suo staff, che sarebbe entrato in una room di X per parlare con i fan, cercando di rassicurare tutti. Stando a quanto detto dal primo, la gieffina si trova momentaneamente in hotel, ma pare che possa rientrare, in futuro, nella Casa più spiata d’Italia: “Dov’è adesso? Per il momento si trova chiusa in un albergo e ovviamente non può vedere né sentire nessuno. Però noi siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando“. Non c’è ancora certezza, quindi, in merito al possibile rientro di Beatrice Luzzi in Casa. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni a riguardo per capire se una delle concorrenti protagoniste di questa edizione possa o meno tornare in gioco.

Nel mentre, anche in Casa si stanno domandando cosa possa essere successo, poiché sembra che nemmeno gli altri inquilini siano al corrente del motivo che ha portato all’allontanamento di Beatrice. Letizia Petris, riferendo quanto le era stato detto in confessionale, aveva tutt’altro che rassicurato i fan della Luzzi: “Mi hanno detto di pensare come ci fosse una persona in meno, anche per la coreografia. Dobbiamo fare tutto pensando che lei non c’è. Anche il balletto va rifatto perché lei non ci sarà“. I concorrenti del GF, ad ogni modo, avevano fatto un brindisi in onore di Beatrice, durante una cena, su proposta di Fiordaliso.

Beatrice Luzzi abbandona il GF: il motivo

Stando a quanto vociferato di recente, sembra che Beatrice Luzzi si sia allontanata dalla Casa del Grande Fratello per accertarsi delle condizioni di salute del padre 86enne, che, come anticipato poc’anzi, si sarebbe rotto il femore. Beatrice aveva già parlato di suo padre nel corso della sua esperienza al Grande Fratello, raccontando come tra i due ci fossero state delle divergenze in passato, ora appianate: a legarli è infatti un profondo affetto.

La notizia del momentaneo abbandono di Beatrice Luzzi non aveva di certo lasciato indifferente il pubblico social, che si era espresso sull’argomento, facendo emergere una spaccatura. Da un lato, come spiegato in precedenza, c’era chi aveva auspicato un ritorno in gioco della concorrente, mentre dall’altro lato qualcuno aveva sperato che l’abbandono della gieffina al programma fosse qualcosa di definitivo.