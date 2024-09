Grande Fratello, prima sfuriata pesante: Cecere sbotta poi sta male

Prima sbroccata al Grande Fratello, protagonista Eleonora Cecere, ex starlette di Non è la Rai. La donna, dopo essersi sfogata, si è pure sentita male nella notte, allarmando un poco gli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma si proceda con ordine. Nelle scorse ore Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stavano chiacchierando quando ad un certo punto la Cecere si è intromessa alzando i toni. Lamentele scaturite dal disordine lasciato nell’abitazione.

Eleonora Cecere si infiamma: la ramanzina al Grande Fratello

“Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto?”, ha attaccato l’ex volto dello storico programma di Gianni Boncompagni. “Quello di lasciare tutto in giro è un concetto che non tollero – ha aggiunto – e non lo faccio nemmeno a casa mia, figuriamoci qui ragazzi! Cosa? Tutto! L’aspirapolvere la usata e la lasciate qui, questo lo prendete e lo buttate a terra”.

E ancora: “Poi magari arrivo io che sono la sce*a di turno e pulisco e rimetto tutto al posto giusto. Non funziona così. Non è che dico che siete stati tu e lei, parlo di tutti. Ho trovato tutto fuori dal magazzino, compresa l’aspirapolvere. Ok? Bene, giusto per mettere subito le cose in chiaro”.

Shaila Gatta si è immediatamente difesa, affermando di non sapere nulla della faccenda e provando a levarsi da ogni tipo di responsabilità. La giovane anzi ha girato la questione sull’amica di Eleonora: “Non parlasse per me, perché io non ne so nulla. Io l’aspirapolvere l’ho presa, ma poi l’ho passata alla sua socia di Non è la Rai, dai, l’altra che fa Non è la Rai. L’altra, non mi ricordo come si chiama. Quindi io di sta scop nun sacc nient“.

Eleonora Cecere non si sente bene al Grande Fratello

Qualche ora dopo la sfuriata, Eleonora non si è sentita molto bene. Le sue due compagne di avventura Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi si sono preoccupate delle sue condizioni, consigliandole di riferire il tutto agli autori in confessionale e di eventualmente domandare di poter contattare suo marito a casa.

In particolare la Cecere ha sostato in bagno un po’ di tempo e una volta uscita ha spiegato di aver avvertito forti dolori alla pancia. Anche Enzo Paolo Turchi si è subito interessato alla questione, ipotizzando che i dolori potrebbero essere stati provocati dalle tante verdure mangiate da Eleonora.

A notte fonda, intorno alle due, la regia del reality show è tornato a inquadrare la Cecere, captando il momento in cui ha spiegato che il mal di pancia persisteva, così come persisteva il gonfiore. Da quanto emerso sembrerebbe che la donna ha sì avuto qualche problema, ma non dovrebbe essere nulla di particolarmente allarmante.

Eleonora Cecere in gara al GF con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi

Le tre ex Non è la Rai Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi sono entrate al GF come concorrente unico. Eleonora ha 45 anni ed è mamma di due figlie. Pamela, invece, ha 47 anni e ha debuttato a soli 13 anni nel mondo dello spettacolo. Ilaria, 48 anni, oggi fa la badante ad una signora.