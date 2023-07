Grande Fratello, praticamente fatta per un ex noto senatore: chi è

Continuano i preparativi in vista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip, prevista per il 18 settembre. Nelle ultime settimane sono trapelati alcuni nomi di chi potrebbe andare a formare il cast della stagione 2023-2024, per la prima volta composto da Vip e Nip. Alla già lunga lista di papabili concorrenti accostati alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, stando a quanto riportato da Dagospia, potrebbe aggiungersi un nuovo volto.

Il nuovo nome come possibile concorrente al GF Vip: di chi si tratta

Sembrerebbe, infatti, che l’ex senatore Antonio Razzi sia vicinissimo ad entrare nella casa della prossima edizione del GF Vip. Il politico, dal canto suo, non ha mai nascosto il desiderio di poter prendere parte al reality show di Mediaset. Rimane da capire se questa voce si tramuterà in ufficialità o se sarà destinata a cadere nel vuoto.

Per Antonio Razzi, la possibile partecipazione al GF Vip 8 non sarebbe la prima esperienza televisiva. Tra le apparizioni più note, si ricorda quella a Ballando con le Stelle nei panni di concorrente, nel 2019, per poi tornarvi l’anno successivo come tribuno del popolo, affiancato da Gianni Ippoliti e Rossella Erra. Non venne riconfermato nel 2021, in occasione della sedicesima edizione del programma targato Rai 1.

Le precedenti voci sul GF Vip 8: concorrenti e opinionisti

Quella su Antonio Razzi non è l’unica indiscrezione su chi potrebbe comporre il cast della prossima edizione. Nei giorni scorsi, si era parlato anche di Edoardo Franco, neo vincitore di Masterchef Italia. Sembrava che la redazione del reality di Canale 5 fosse interessata ad una sua partecipazione, con il cuoco che avrebbe declinato la proposta.

Se per quanto riguarda i concorrenti non si è ancora trovata una quadra, lo stesso non si direbbe per gli opinionisti. I nuovi nomi trapelati, dati per vicini alla firma, sarebbero quelli di Paola Barale e Giuseppe Cruciani, due figure note nel mondo della televisione. Sarebbero tramontate, invece, le ipotesi di Emanuele Filiberto di Savoia e Katia Ricciarelli come opinionisti del Grande Fratello Vip. Le voci di una presunta trattativa con Amanda Lear, infine, non avrebbero trovato riscontro effettivo. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire maggiori dettagli.