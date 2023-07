GF Vip 8 opinionisti, firme vicine: i nomi (si torna a un lui e una lei)

Pare che si stia trovando la quadra per la sostituzione delle opinioniste del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita di scena di Sonia Bruganelli e Orietta Berti, sembra che si voglia tornare a una quota rosa al 50%. Altrimenti detto a un uomo e una donna. Secondo le ultime indiscrezioni, fornite da Amedeo Venza, sarebbero vicini alla firma con il programma di Canale Cinque Paola Barale e Giuseppe Cruciani. La showgirl di Fossano non ha bisogno di presentazioni. Di recente, parlando con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha confidato che ci sono in ballo per lei importanti progetti televisivi. Per molti si è trattato di una conferma indiretta circa la voce di un suo ingaggio al GF Vip.

Capitolo Cruciani: il giornalista è la voce vulcanica del programma di Radio 24 La Zanzara. Tantissime anche le sue apparizioni in tv. Negli ultimi anni è stato ospite di parecchi talk Mediaset. Lo si è visto a Live – Non è la d’Urso, a Dritto e Rovescio, a Tiki Taka e in altri programmi. Conosce il mezzo televisivo. Certo il GF Vip sarebbe per lui un’esperienza del tutto nuova visto che è specializzato sulla politica e sull’attualità cronachistica.

Detto questo, sulla carta, il tandem Cruciani – Barale potrebbe funzionare. La showgirl ha un eloquio spigliato e una personalità sobria che potrebbe sposarsi a meraviglia con l’obbiettivo del reality show di abbandonare i toni trash delle ultime edizioni. Cruciani sarebbe invece chiamato a fare ciò che fa quotidianamente a La Zanzara, vale a dire a mettere pepe con interventi non scontati.

GF Vip opinionisti, le ipotesi tramontate

Al momento sembrano tramontate le ipotesi che volevano in pole position come opinionisti Emanuele Filiberto di Savoia e Katia Ricciarelli. Pure l’indiscrezione che parlava di una presunta trattativa con Amanda Lear pare sia caduta nel vuoto. Si mormora che la diva non abbia mai preso in considerazione l’ipotesi di andare a commentare le vicende dei ‘vipponi’. A proposito di ‘vipponi’: come ormai arcinoto, da settembre, nella Casa più spiata d’Italia entreranno sia famosi sia sconosciuti. Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una sorta di ritorno alle origini del format.