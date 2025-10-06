Grande Fratello, Petagna e Tediosi tragica rottura: “Lui l’ha messa alla porta”

Alla fine, sembra che tra Federica Petagna e Stefano Tediosi la relazione sia giunta al termine dopo il Grande Fratello, ma non in modo pacifico, anzi. Si parla, infatti, in queste ore di un finale davvero amaro, soprattutto per l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice. A parlarne è Deianira Marzano, che su Instagram sta raccogliendo varie segnalazioni legati a questa presunta rottura. Va precisato che i due diretti interessati, per ora, restano in silenzio. Dunque, tali indiscrezioni andrebbero prese con le pinze.

La relazione tra Federica e Stefano è nata a Temptation Island, quando lei partecipava in coppia con D’Apice e lui come tentatore. La gelosia poco sana di Alfonso, da lui stesso ammessa, ha portato la Petagna a guardarsi intorno. Ed ecco che alla fine tutti e tre sono finiti nella Casa più spiata d’Italia, nella passata edizione, condotta da Alfonso Signorini. Al contrario di quanto accaduto con Perla, Mirko e Greta, questo triangolo amoroso non ha appassionato particolarmente il pubblico.

Alla fine, Tediosi è uscito quasi subito dal gioco, seguito dalla Petagna. Intanto, Federica ha deciso di restare al fianco di Stefano, chiudendo definitivamente con D’Apice, oggi felice con Chiara Cainelli. Sembra, però, che la Petagna portasse con sé gli strascichi di quella storia che tanto l’aveva chiusa e fatta soffrire. Deianira Marzano fa sapere che:

“Si sono lasciati da dieci giorni: è stato lui a lasciarla, sostenendo che lei è una persona molto difficile, incapace di stare in una relazione equilibrata. Dice che non ha la minima idea di cosa sia la fiducia, che non conosce il concetto di spazi personali e non sa cosa significhi vivere un rapporto sano”

Pare che Tediosi fosse stanco della presunta insana gelosia di Federica, convinto che questo non sia “il modo giusto di vivere una storia”. Secondo quanto si legge, non ci sarebbero stati dei tradimenti. Ma pare che Stefano non potesse più frequentare i suoi amici o addirittura “uscire liberamente”, in quanto “per lei nessuno di loro andava bene”. Chiaramente, il condizionale è d’obbligo. “Lui educatamente l’ha messa alla porta”, si legge ancora.

Inoltre, Federica Petagna si sarebbe ora trasferita a pochi metri da casa di Stefano, a Milano. Intanto, qualcuno dice all’esperta di gossip di averla vista da sola con la valigia nella stazione del capoluogo lombardo, diretta a Napoli. Non resta ora che attendere per scoprire se questa coppia, inizialmente nata a Temptation Island, confermi la rottura e queste segnalazioni che parlano di una rottura tutt’altro che pacifica, soprattutto per Federica.