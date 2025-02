Grande Fratello, paura per Maxime: brutta caduta in giardino

Attimi di preoccupazione al Grande Fratello! Pochi minuti fa, il rugbista Maxime si è infortunato durante un gioco insieme agli altri ragazzi della casa.

L’imprevisto è sempre dietro l’angolo nella casa più spiata d’Italia e non si può stare tranquilli un attimo che anche un semplice gioco in giardino si trasforma in tragedia! Durante una partita a tiro alla fune tra Giglio e Max, quest’ultimo è scivolato sul pavimento bagnato sbattendo forte la testa. I ragazzi sono subito andati nel panico. Vediamo cos’è successo.

Caduta per Maxime al Grande Fratello: come sta ora

Questa è la seconda caduta di questa edizione del GF, Eva Grimaldi era inciampata pochi giorni fa in cucina. Stavolta è toccata a Maxime Mbanda. Complice il pavimento bagnato e forse la troppa forza messa nel gioco, il rugbista ha fatto un volo a terra sbattendo la testa e spaventando la casa. Lì per lì non si sono accorti dell’incidente, poi Javier accorrendo verso l’amico si è accorto che stava perdendo sangue. E al sentire la parola sangue, sono tutti corsi. L’inquadratura della regina è cambiata in quel momento per lasciare a Maxime il tempo di riprendersi. Non è chiaro al momento se sia intervenuto il medico, ma non è da escludere, vista la forte botta. Per adesso si parla solo di un taglio, ma presto ci saranno aggiornamenti senza dubbio.

Non parrebbe essere una cosa grave, visto che in questo momento in diretta i concorrenti sembrano tranquilli e sono tornati a svolgere le loro attività. Ecco il video ripreso dalla diretta del momento della caduta!

Maxime Mbanda ha 31 anni ed è nato a Roma. Fa parte della squadra del Colorno di Rugby a 15. Nel corso del programma si è legato molto ad Amanda Lecciso, facendo ipotizzare che tra loro possa essere scoccata una scintilla. Proprio nelle ultime ore, Max ha espresso la sua delusione nel vedere la Lecciso allontanarsi da lui per avvicinarsi alla new entry Federico Chimirri.

Sicuramente nella puntata di domani lunedì 3 Febbraio ci daranno notizie su come sta ora Maxime e sulla sua situazione sentimentale con Amanda. Al televoto per l’eliminazione ci sono Iago Garcia, Giglio, Jessica Morlacchi, Zeudi di Palma, Ilaria Galassi ed Emanuele Fiori.