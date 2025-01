GF, paura per Eva Grimaldi: brutta caduta con bicchiere in mano

Sono stati momenti di paura per Eva Grimaldi ieri sera nella Casa del Grande Fratello. La concorrente ha difatti preso una brutta caduta mentre i coinquilini si trovavano seduti a tavola. Tra le mani aveva anche un bicchiere di vetro. Il capitombolo improvviso ha portato i compagni ad allarmarsi immediatamente e correre in suo soccorso. Capiamo meglio le dinamiche dell’incidente e come sta adesso Grimaldi.

La caduta di Eva Grimaldi

Eva Grimaldi è da poco rientrata nella Casa del Grande Fratello grazie al ripescaggio avvenuto questa settimana. Neppure il tempo di tornare in gioco, tuttavia, che la concorrente ha già rischiato di dover uscire nuovamente. Ieri sera, difatti, mentre tutti si trovavano a tavola per scambiare quattro chiacchiere dopo la cena, Pamela Petrarolo si è accorta che la coinquilina era finita a terra. In un video condiviso sul web si nota Eva cadere dopo essere probabilmente inciampata su qualcosa. Tra le mani aveva anche un bicchiere di vetro i cui cocci avrebbero potuto tagliarla, come fatto notare dalla stessa ex Non E’ La Rai.

Gli altri concorrenti, allarmati, sono corsi immediatamente in suo soccorso per verificare se si fosse fatta male. Fortunatamente non è successo nulla di grave e Grimaldi sta bene. Considerato il fatto che avesse anche il bicchiere tra le mani poteva andare decisamente peggio. Sicuramente, se si fosse ferita, il suo sarebbe stato un rientro amaro. Addirittura avrebbe potuto rischiare di doversi ritirare e terminare definitivamente la sua esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello.

Il ripescaggio

Come detto Eva Grimaldi è una delle concorrenti che sono rientrate in gioco nella scorsa puntata in seguito ad un ripescaggio. Alfonso Signorini ha difatti permesso a quattro gieffini di ritornare, lasciando la scelta al pubblico tramite il televoto. Insieme a Grimaldi sono stati ripescati anche Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Iago Garcia. Non sono riusciti, invece, ad avere una seconda possibilità Federica Petagna e Michael Castorino. Quella del ripescaggio è stata sicuramente una trovata per mettere un po’ più di pepe nella competizione. Non è mancato chi tra i gieffini si è lamentato non trovando giusta questa soluzione.