Stasera non c’è il Grande Fratello: i ragazzi ignari, arriva Barbara

Il Grande Fratello va in onda martedì 23 aprile e non stasera

Un lunedì senza il Grande Fratello non è un lunedì. Barbara d’Urso andrà eccezionalmente in onda domani, martedì 23 aprile, con un nuova puntata del reality show di Canale 5. La presentatrice però non è andata in vacanza ed oggi si è recata negli studi di Roma per le prove, condividendo il suo viaggio su Instagram. Dopo aver passato la Pasqua con la famiglia, Barbara prende il treno alla volta di Cinecittà. Il Grande Fratello dovrebbe poi ritornare in onda normalmente il lunedì, anche considerando che la d’Urso è impegnata con ‘Live non è la d’Urso‘ di mercoledì e le rimarrebbe poco tempo tra i due serali, senza dimenticare che conduce anche Pomeriggio5 tutti i pomeriggi!

Novità Grande Fratello

E’ quasi tutto pronto per la puntata di domani e sono già trapelate le prime indiscrezioni e anticipazioni. Il Dottor Lemme dovrà vedersela con Cristiano Malgioglio, che non risparmierà nemmeno Valentina Vignali. Entrerà nella casa Alex Belli, ex compagno di Mila Suarez. Si parlerà dei baci notturni tra Daniele e Martina, la ragazza dal cuore di latte. E non mancherà qualche indagine sulla presunta relazione tra Gennaro Lillio e Mila Suarez, la quale probabilmente scoprirà che Erica lo ha puntato. Chissà se Barbara chiederà in modo diretto a Kiko Nalli cosa prova per la prof Ambra?

Pasquetta al Grande Fratello

I ragazzi stanno passando una bella Pasquetta con tanto di grigliata, hamburger e verdure e si stanno preparando per la diretta, ignari dello slittamento del palinsesto. Barbara d’Urso entra, con la voce, nella casa per comunicarlo. L’attesa per la diretta si fa sentire e Barbara è pronta alla sfida con Simona Ventura, al debutto alla conduzione della nuova edizione di The Voice of Italy 2019 su Rai2.