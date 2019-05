Vladimir Luxuria contestatissima al Grande Fratello (dove intanto s’innamora)

Grande Fratello, Vladimir Luxuria contestata da Francesca De André e Gennaro Lillio

A Francesca De André non è piaciuto per niente il modo in cui Vladimir Luxuria ha parlato della sua storia con Giorgio e del suo rapporto con Gennaro Lillio: la nuova coinquilina della Casa, che oggi però lascerà il posto a Taylor Mega, ha posto infatti delle domande che lei ha giudicato superficiali e inappropriate. In realtà Luxuria non è stata così indelicata come la De André ha cercato di far credere perché Vladimir ha voluto semplicemente sottolineare che se Francesca non è andata via dalla Casa dopo aver saputo del tradimento di Giorgio questo dipende anche dall’affetto che la lega a Gennaro. Nessuna parola fuori posto, quindi, e nessun’affermazione per cui bisogna strapparsi i capelli o urlare all’insensibilità; ma di pazienza – si sa – Francesca ne ha poca. Pochissima.

Francesca e Gennaro contro la superficialità di Luxuria (che però non ha esagerato affatto)

“Non credo – queste le parole di Francesca a Gennaro – che sia l’argomento, vista e considerata la mia situazione, su cui poter giocare con tanta superficialità”; anche Gennaro ha dato ragione a Francesca, sebbene abbia fatto parlare molto di più per alcune recenti confessioni, e Luxuria dal canto suo ha ribadito in confessionale che tra i due il legame che c’è è fortissimo e si vede: “Gennaro è un sostegno forte di Francesca perché non è che stanno insieme solo ogni tanto… Dieci giorni qui corrispondono a tre mesi fuori. Gennaro – ha poi aggiunto con una punta di polemica – è un bravissimo ragazzo che rispetta Francesca. Le fa il letto, quando prepara qualcosa gliela porta ed è molto servizievole. Pure troppo!”. Insomma alla De André può anche non essere andato bene il modo in cui Luxuria ha posto domande ma è evidente che Vladimir non ha tutti i torti.

Vladimir Luxuria e Michael Terlizzi, un’amicizia speciale

Sempre Vladimir ha lasciato la Casa dopo aver stretto una forte amicizia con Michael, del quale sembra follemente innamorata – si fa per dire -, visto che sin da quando suo padre Franco era all’Isola dei Famosi non ha mai negato di ritenerlo un bellissimo ragazzo: “Io – queste le sue parole – arrivo fresca fresca come una rosa e chi mi prendo? Michael! Mi vuole in bianco, sperando che non sia lo stesso colore delle notti che trascorreremo insieme”. Chiamate Luxuria per qualche altro reality show, magari per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, perché sarebbe senza dubbio una concorrente superlativa: la conosciamo tutti, no?