Grande Fratello, Paolo Stella “scartato”: lui replica e sbotta

Il cast del Grande Fratello non è chiuso: tutt’altro. I provini sarebbero tutt’ora aperti e qualcuno potrebbe ancora entrare nella Casa. Com’è ormai noto, tra i prossimi ci sarà Giampiero Mughini, il cui ingresso al reality era slittato. Non è da escludere anche una possibile entrata in scena di Jane Alexander, con Alfonso Signorini che le ha fatto questa proposta dopo averla chiamata in confessionale. Chi sicuramente non vedremo, invece, sarà Paolo Stella.

GF: i rumor sul provino di Stella e la sua risposta

Ad anticipare il mancato ingresso era stato DavideMaggio.it, che aveva spiegato come il vip sarebbe stato scartato perché ritenuto non abbastanza vivace e “un tantino egoriferito“. L’influencer avrebbe fatto un provino per entrare nella Casa, che però avrebbe avuto esito negativo. A fare chiarezza su quanto accaduto, nella serata di martedì 10 ottobre, ci ha pensato il diretto interessato. Paolo Stella ha infatti pubblicato una storia Instagram dove ha raccontato la sua versione dei fatti.

Paolo ha confermato di aver incontrato Alfonso Signorini e il gruppo di autori del Grande Fratello. L’influencer ha però precisato di aver declinato l’offerta, complici alcuni suoi progetti in corso e l’impegno con le presentazioni del suo libro. Successivamente, Paolo ha spiegato di aver parlato con il conduttore del reality targato Mediaset della sua avversità a raccontare il suo privato. L’influencer ha quindi convenuto con Signorini che il Grande Fratello non fosse un programma che avrebbe potuto fare.

“Il Grande Fratello non mi ha detto no. Né io ho detto no al Grande Fratello. C’è semplicemente un’incompatibilità di esigenze a monte, che hanno bloccato questa possibilità a priori” ha precisato Stella, smentendo quanto riportato dalle precedenti indiscrezioni. Paolo ha chiuso il suo lungo messaggio rivolgendo i suoi auguri ad Alfonso Signorini, al suo team e al programma.

Grande Fratello: scontro Luzzi-Alexander

Come accennato sopra, ad entrare presto nella Casa del Grande Fratello potrebbe essere Jane Alexander. L’attrice, dopo un botta e risposta a distanza con Beatrice Luzzi, ha avuto uno scontro in diretta con quest’ultima nel corso della nona puntata del reality. Le due si sono lanciate accuse reciproche, a cui sono seguite delle scuse. All’interno di questo duello, c’è stato spazio per parlare della questione relativa al ruolo di Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa, ruolo che, a detta della Luzzi, le sarebbe stato sottratto proprio da Jane.

Alla fine dello scontro, però, Signorini ha proposto ad Alexander di entrare nella Casa. Non ci sono certezze in merito al suo possibile ingresso, ma la reazione avuta alla proposta del conduttore lascerebbe ben sperare. Dopo l’esperienza del 2018, Jane Alexander entrerà nuovamente nella Casa più spiata d’Italia? Non resta che attendere per scoprirlo.