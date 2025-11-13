Grande Fratello ora conquista, Ventura nel mirino: i gieffini ribaltano tutto

La situazione si ribalta al Grande Fratello: ora c’è chi chiede di non procedere con la chiusura anticipata. Sono anche tanti i telespettatori che finalmente si stanno affezionando al cast. Per questo, ci si chiede a questo punto se le aspettative su Simona Ventura fossero un po’ troppo alte in questo tipo di reality show. Andando con ordine, in questi ultimi giorni il cast sta dimostrando che probabilmente aveva solo bisogno di un po’ di tempo per carburare e lasciarsi andare.

Le coppie si stanno creando e anche le dinamiche. Solo in queste ore, Grazia Kendi ha appena aperto una questione che di sicuro farà parlare e che riguarda la sua amicizia legata a Giulia Soponariu. Infatti, nella notte, inaspettatamente, ha colpito alle spalle la sua amica, parlando malissimo di lei. Non solo, sempre Grazia sta regalando colpi di scena legati a Mattia Scudieri. La ragazza ha appena aperto la busta rossa contenente la smentita della fidanzata Carlotta in merito alla sua presunta decisione di chiudere la relazione.

C’è poi Domenico D’Alterio, che con il suo triangolo amoroso continua a essere al centro della scena. E ancora i due schieramenti legati alle coppie Rasha e Omer, Anita e Jonas. C’è materiale di cui parlare e in queste ore il gruppo è riuscito a strappare più di un sorriso al pubblico, motivo per cui è stato chiesto di non chiudere in anticipo questa edizione del Grande Fratello a causa degli ascolti. In che modo? Giocando e divertendosi tra loro, segno che non è necessario litigare per conquistare i telespettatori.

Con simpatia, i gieffini hanno regalato momenti di spensieratezza al pubblico, giocando in piscina e tra le stanze della Casa più spiata d’Italia tutti insieme. “Questo è il cast che ci meritiamo”, scrivono in molti. E le accuse finiscono tutte su Simona Ventura, purtroppo. Molti non vedevano l’ora di vederla al timone del reality show di Canale 5 per una ventata di aria nuova, in quanto è da sempre un volto molto amato sul piccolo schermo.

Eppure in questa circostanza, si può dire ormai che non funziona molto. Anzi, durante le puntate i telespettatori ammettono di sentire la mancanza di Alfonso Signorini e di trovare antipatico l’atteggiamento di Super Simo. La Ventura tende a trascurare gli opinionisti, soprattutto da quando ha fatto entrare in scena Sonia Bruganelli. Inoltre, non dà a nessuno la possibilità di fare e concludere un discorso in diretta, anche se si ritrova sotto accusa. Ad esempio, è stato il caso di Francesco Rana, che ha dovuto parlare tramite i social, proprio perché la conduttrice non gli ha permesso di replicare.

Le puntate risultano noiose, al punto che ogni settimana i dati degli ascolti TV deludono parecchio. Gli stessi telespettatori più affezionati al programma ogni volta si dicono annoiati. Ma è davvero colpa del cast o è la gestione delle dirette che finora non è andata alla grande? C’è da dire che, inizialmente, i gieffini non hanno regalato particolari emozioni o dinamiche, al punto che la stessa conduttrice si è ritrovata spesso in difficoltà. Non resta che attendere per scoprire se nelle prossime puntate le cose miglioreranno, visti gli ultimi sviluppi.