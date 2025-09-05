Grande Fratello opinionista, Zorzi silurato: cos’è successo nei corridoi Mediaset

Il Grande Fratello scalda i motori. Mediaset ha deciso di rivoluzionare il reality show più spiato d’Italia. A condurre è stata scelta Simona Ventura, Alfonso Signorini potrebbe invece guidare l’edizione Vip, a patto che si decida di realizzarla (per ora non c’è l’ufficialità sul fatto che il programma venga messo in cantiere). Per quel che riguarda l’edizione targata ‘SuperSimo’ resta da individuare l’opinionista. Nei giorni scorsi sembrava che a spuntarla per il ruolo fosse stato Tommaso Zorzi, che conosce molto bene le dinamiche del reality, avendovi partecipato e pure vinto. Invece l’idea di arruolare l’emergente conduttore sarebbe stata cassata dai piani alti di Cologno Monzese. Questo almeno è ciò che racconta Dagospia che ha spiegato che nei corridoi di Mediaset il nome di Zorzi sarebbe stato bocciato.

Tommaso Zorzi non sarà l’opinionista del Grande Fratello

“Era in dirittura d’arrivo – si legge su Dagospia -, ben visto da Simona Ventura e spinto per logiche di agenzia (la stessa, la Itc 2000 di Beppe Caschetto) nel ruolo di opinionista al Grande Fratello. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, volto anche del gruppo di Discovery. Il suo nome è stato bocciato, non sarà lui ad affiancare in studio la conduttrice. Si lavora su nomi più sorprendenti”.

Non sarà quindi il giovane milanese ad accompagnare in studio ‘SuperSimo‘. In passato Zorzi già aveva ricoperto il ruolo di opinionista di un reality. Era accaduto nel 2021, quando commentò L’Isola dei Famosi. Un ruolo avuto pochi giorni dopo il suo trionfo al Grande Fratello Vip. Non fu un’esperienza memorabile. Lo stesso conduttore, mesi dopo, spiegò di essersi sovraesposto e di aver capito che per lavorare in tv bisogna sposare progetti nelle proprie corde senza accettare qualsiasi genere di proposta.

Zorzi di nuovo al centro del gossip, fa coppia con Alex Di Giorgio

L’influencer lombardo, nei giorni scorsi, è anche tornato a essere chiacchierato dal gossip del Bel Paese dopo che Chi Magazine ha divulgato delle paparazzate in cui lo si nota in atteggiamenti passionali con l’ex nuotatore Alex Di Giorgio. I due sono stati sorpresi al mare a Pantelleria. Baci, abbracci e sguardi complici. Si mormora che la frequentazione sia in corso da qualche settimana. Di Giorgio, oltre ad essersi fatto conoscere dal grande pubblico per le imprese in piscina, ha acquisito popolarità partecipando a Ballando con le Stelle. Gareggiò nel talent di Milly Carlucci nel 2022, assieme al maestro Moreno Porcu.