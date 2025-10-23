Grande Fratello, Omer svela come stanno davvero le cose con Rasha

Il Grande Fratello 2025 di Simona Ventura è iniziato da poco, eppure già i fan si aspettano di vedere nascere qualche love story. Al centro dell’attenzione, in questi giorni, ci sono Omer Elomari e Rasha Younes. Il gieffino sembra, ogni tanto, interessato anche a Giulia Soponariu. Ma il pubblico è ormai certo che la sintonia più importante l’abbia trovata con la bellissima coinquilina di origini palestinesi. Ed ecco che in queste ore ci sono stati degli sviluppi.

Non solo i telespettatori, anche gli altri concorrenti sono incuriositi e decidono di indagare per capire cosa sta accadendo tra loro, visto che sono sempre molto vicini e complici. Domenico D’Alterio va dritto al punto con Omer, chiedendogli appunto come stanno le cose. Elomari confessa di vedere Rasha, che ha conquistato il pubblico nelle scorse settimane con la sua schiettezza sulla questione Israele-Palestina, come una bellissima persona.

Allo stesso tempo, il giovane dichiara di sentirla lontana e di vederla “molto chiusa”. Lo cerca sempre, ma mantiene comunque le distanze. Per evitare di commettere errori e superare un limite da lei imposto, Omer al Grande Fratello preferisce restare con i piedi per terra sulla questione. Infatti, lui stesso mette una certa distanza. A detta di Elomari, Rasha manterrebbe questo limite perché lui non sarebbe ancora riuscito a darle le giuste attenzioni.

Ribadisce comunque di interessato a Rasha, sebbene non sia ancora sicuro di voler andare oltre. Al contrario, Domenico lo invoglia ad andare avanti, in quanto crede che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. “Da quando c’è lei, sorridi di più”, gli fa notare D’Alterio, che gli consiglia di buttarsi. Quest’ultimo è convinto che Rasha non farà mai il primo passo. Ma ecco che Omer ammette che ci sono alcune cose che di lei non gli piacciono ed è anche per questo che si frena.

“Io non lotto per qualcuno che non vuole lottare per me”, afferma convinto Elomari. Nel corso del Daytime di oggi, vediamo che il gieffino è quasi certo che per ora ci sia solo un’amicizia tra loro. Nel frattempo, Rasha mette dei paletti sulla differenza d’età che c’è tra loro. Non solo, proprio in queste ore, la Younes sta consigliando a Omer di parlare di più ed esporsi. Non si sa come andrà a finire tutta questa situazione.

Sicuramente c’è molta sintonia tra loro, ma entrambi sono abbastanza frenati. C’è ancora tempo per loro di proseguire questa conoscenza, ma va anche precisato che Rasha attualmente si trova al televoto contro Matteo Azzali e Benedetta Stocchi. Dunque, questi potrebbero essere gli ultimi giorni di convivenza tra i due nella Casa più spiata d’Italia.