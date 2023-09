Grande Fratello, notte infuocata: Beatrice Luzzi smonta Rosy Chin

Al Grande Fratello, sembra proprio che Beatrice Luzzi e Rosy Chin non riescano ad andare d’accordo. Dopo una precedente discussione avvenuta nella Casa, a dare ulteriore concretezza a questa ipotesi è stato quanto accaduto nella puntata di lunedì 18 settembre. Qui, infatti, Alfonso Signorini ha chiamato Beatrice e Rosy nella mystery room per un confronto.

Beatrice Luzzi-Rosy Chin: confronto nella mystery room

Il conduttore del reality Mediaset ha mandato in onda un filmato dove Rosy parla della coinquilina, raccontando agli altri concorrenti quanto lei, invece, sia stata buona e rispettosa: “La sua missione è quella di farmi esaurire. Siamo in un gioco e le pedine si stanno muovendo. Io fino ad ora penso di essere stata una persona bella, buona, empatica, anche nel non nominare lei. Non l’ho nominata per darle una seconda possibilità. Lei scruta e giudica” sono state le sue parole.

L’attrice ha quindi replicato, commentando la clip e spiegando quelli che, a detta sua, sono i difetti della chef. Quest’ultima, infatti, sarebbe troppo esuberante ed esagerata nelle reazioni, risultando troppo teatrale: “Il problema è che soffro il fatto che è troppo esuberante ed egocentrica. Per me delle volte è anche forzata, esagera nelle urla, nella sua reazioni. Secondo me lei è un po’ troppo teatrale. La mia missione è rovinare o far esaurire Rosy? Anche no. Lei prende molte persone, confabula, complotta e questo mi infastidisce“.

Il rapporto tra Beatrice e Rosy, quindi, non sembrerebbe essere dei migliori. Chissà se, nel corso delle prossime puntate, le due concorrenti riusciranno a trovare un punto di incontro o continueranno a scontrarsi all’interno del Grande Fratello. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà questa situazione.

Rosy Chin e l’indiscrezione sul suo ristorante

Al di là di quanto accaduto nella Casa con Beatrice Luzzi, Rosy Chin è stata recentemente al centro di una particolare indiscrezione. Sembra, infatti, che nel suo ristorante sia riservato, ogni sera, un tavolo per Fedez e Chiara Ferragni, qualora decidessero di presentarsi. Indipendentemente dalla veridicità di questa voce, quello di Rosy Chin è un nome popolare quando si parla di cucina. La gieffina, infatti, gestisce il ristorante sushi Yokohama a Milano (dove propone una cucina fusion), frequentato da diversi vip. Rosy era apparsa anche nella seconda stagione di The Ferragnez e l’ingresso della chef al Grande Fratello era stato supportato dai complimenti di artisti come Paola Barale o Emma Marrone.

Rosy, però, ha fatto parlare di sé anche per alcuni suoi comportamenti all’interno della Casa del Grande Fratello. Al di là del citato confronto con Beatrice Luzzi, la chef si era recentemente lasciata andare ad uno scivolone durante una sua esibizione canora, modificando una parola della canzone Besame Mucho e trasformandolo in una volgarità. I concorrenti, davanti ad una simile situazione, hanno preferito far finta di nulla.