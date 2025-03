Grande Fratello notte, è caos: Helena Vs Zeudi, c’è chi si schiera

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su Canale 5 all’interno della Casa si sarebbe scatenato il caos. Sarebbe scoppiata difatti un’accesa discussione tra due gieffine, nello specifico Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Successivamente sarebbero intervenute anche altre coinquiline, Chiara Cainelli, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta. In seguito all’accaduto alcuni fan del programma hanno commentato il tutto sui social. C’è chi si è schierato con la modella brasiliana e chi con l’ex Miss Italia, chiedendo la squalifica dell’altra. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello, ormai verso le sue battute finali. Già durante la diretta tra due concorrenti, Helena Prestes e Zeudi Di Palma, c’è stata una discussione e l’ex Miss Italia è scoppiata in lacrime. La vicenda, tuttavia, non sarebbe finita qui. Nella notte, difatti, ci sarebbero state ulteriori polemiche tra le due coinquiline. Su Mediaset Extra è difatti stato trasmesso il Grande Fratello Notte. Come riportato da Biccy, sarebbe stata inquadrata la camera da letto di Helena dalla quale si sentivano delle urla. La modella brasiliana, nello specifico, avrebbe lamentato il fatto che qualcuno le stesse buttando dell’acqua addosso.

Poco dopo la stessa si sarebbe sfogata in cucina con Chiara Fainelli, spiegandole come Zeudi Di Palma le avesse gettato dell’acqua. La diretta interessata, tuttavia, avrebbe smentito tutte le accuse. Nonostante l’invito di Chiara a Helena di tornare a dormire, la discussione non sarebbe finita li. Poco dopo, difatti, ci sarebbe stato l’intervento anche di altre coinquiline, nello specifico Jessica Morlacchi e Shaila Gatta. Quest’ultima avrebbe preso le difese dell’ex Miss Italia, scatenando l’ira della Prestes. La modella brasiliana avrebbe quindi raccontato la sua versione dei fatti sia a Jessica che a Mariavittoria Minghetti, subentrata in seguito. Le due gieffine non sembrerebbero essere riuscite a raggiungere un chiarimento.

Intanto sui social sono stati diversi i fan del programma che hanno commentato l’accaduto. Alcuni utenti hanno preso le difese di Helena, altri quelle di Zeudi, chiedendo invece la squalifica immediata dell’altra per il suo comportamento.

Di seguito alcuni dei commenti più significativi a riguardo: