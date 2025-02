Grande Fratello, nonna Franchi rifiuta Maria Vittoria: parla la madre

In queste ore, Maria Vittoria Minghetti è scivolata in una profonda crisi per via di quello che è accaduto durante la puntata del Grande Fratello. Tommaso Franchi infatti ha ricevuto una sorpresa da parte di sua nonna che non vedeva oramai da cinque mesi, e quando Alfonso Signorini le ha chiesto se le andasse di conoscere Maria Vittoria, lei con determinazione ha detto di no. Scelta che ha spezzato il cuore della giovane dottoressa, proprio per questa ragione nelle ultime ore ha deciso di rompere il silenzio sui social Ginevra, la madre di Tommaso. “Il 16 gennaio scorso ho conosciuto Maria Vittoria, come voi sono anche io spettatrice del Grande Fratello e vedo tutto, e ho sempre visto Amore, nelle sue peculiarità“.

Delle parole che hanno risanato un po’ almeno i cuori dei fan della coppia, che in queste ore hanno visto i due ragazzi vivere un momento di profonda crisi. Tommaso, essendo molto legato a sua nonna, si è fatto decisamente influenzare dalla sua scelta e dopo la puntata ha respinto la fidanzata, chiedendole un po’ di spazio. Lei ci è rimasta molto male perché ha interpretato questa sua decisione come un attestato di fiducia alla nonna che non ha approvato la loro relazione.

Il 16 gennaio scorso ho consociuto Mariavittoria, come voi sono anche io spettatrice del Grande Fratello e vedo tutto, e ho sempre visto Amore, nelle sue peculiarità! Fiocchetto #tommavi, sostengo #resistenzatommavi prego per #mavine e #idraulichers. Enjoy love and be HAPPY! https://t.co/IX1pXrHwvP — Ginevra Rugani (@ginevraSI) February 25, 2025

Grande Fratello: la crisi di Maria Vittoria

La storia d’amore tra Maria Vittoria e Tommaso è nata su molteplici difficoltà e anche bugie. Infatti, i due concorrenti, si sono proprio confidati in questi giorni di essersi messi insieme per i motivi più sbagliati: lui stava vivendo una sorta di competizione con Alfonso, che in quelle settimane aveva esternato interesse per la Minghetti, mentre lei ha dichiarato di essersi sentita costretta a stare con lui. Poi, in seguito, pare che siano arrivati realmente i sentimenti.

Forse proprio questa è la ragione per cui la nonna di Tommaso, almeno per il momento, non approva la relazione di suo nipote. Maria Vittoria in primis ha ammesso di comprendere le ragioni per cui potrebbe non piacere alla famiglia del suo fidanzato: “Io non ti merito, ti faccio sempre piangere ed è giusto che tua nonna non ti voglia con me“. Adesso i fan si augurano che, nella prossima puntata, la dottoressa abbia la possibilità di leggere le parole che la sua “futura suocera” ha espresso in sua difesa.