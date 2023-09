Grande Fratello, niente più balli e coreografie: l’indiscrezione

Il Grande Fratello sta per ripartire, ma potrebbe non presentare più balli e coreografie nella casa: l’indiscrezione.

Trapelano ulteriori presunte novità sulla nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 11 settembre. Ad un solo giorno di distanza dal debutto dello show condotto da Alfonso Signorini, l’account di X Agent Beast, noto per le indiscrezioni legate al mondo televisivo, ha svelato un’importante novità: ecco quale.

Grande Fratello, niente più balli: l’indiscrezione

Sembra che il nuovo Grande Fratello non avrà coreografie o balli all’interno della casa: “Al via il Grande Fratello un primo cambiamento significativo nello stile dello spettacolo. Niente più balletti e coreografie all’interno della casa, segnando così una svolta rispetto alle edizioni precedenti” ha scritto su X l’account Agent Beast. Pare quindi che il reality Mediaset voglia introdurre una maggiore serietà nel programma, mettendo da parte i momenti legati al ballo.

Non pochi utenti hanno ironizzato su quanto scritto dall’account sopra citato, esprimendo una certa perplessità sulle modalità con cui verranno mandate avanti le puntate: “Ma cosa faranno in casa? Taglio e cucito?” ha commentato un’utente. “I balletti saranno sostituiti dalla lettura dei vespri?” ha scritto un altro.

Il promo e la precedente indiscrezione

Sempre Agent Beast, nei giorni scorsi, aveva svelato un’altra presunta novità del nuovo Grande Fratello. Lo show di Alfonso Signorini, infatti, potrebbe essere allungato, arrivando a concludersi a gennaio 2024. Rimane da capire se entrambe le indiscrezioni si riveleranno vere o meno. Qualora il Grande Fratello dovesse estendere la sua durata fino all’inizio dell’anno successivo, i concorrenti si troveranno a scegliere se proseguire la loro avventura nella casa di Cinecittà, toccando festività natalizie e Capodanno.

Recentemente è andato in onda anche il primo spot della nuova edizione del Grande Fratello, con protagonisti Alfonso Signorini e la neo opinionista in solitaria Cesara Buonamici. I due hanno accolto gli spettatori nel nuovo studio dove verranno registrate le puntate del programma, con la produzione che ha traslocato al Centro di produzione televisiva Voxson. Cambierà anche la distanza tra lo studio e la casa, con quest’ultima che è stata mostrata in alcune immagini. Così come la scenografia dello studio non dovrebbe cambiare moltissimo, anche lo stile della casa sembrerebbe esser rimasto invariato.

Il promo in questione, tuttavia, ha suscitato un certo malcontento tra gli utenti, che si sono soffermati su quanto, a detta loro, lo spot sia apparso piatto e noioso. Molta è stata la delusione espressa dal pubblico. Al momento, però, non resta che attendere lunedì 11 settembre: solo allora il nuovo Grande Fratello scoprirà tutte le sue carte e si capirà se le scelte fatte avranno dato i loro frutti.