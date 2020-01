Grande Fratello news, Taylor Mega risponde ad Antonella Elia: “Personaggini”

Ultime notizie Grande Fratello, le parole di Antonella Elia non lasciano indifferente Taylor Mega: la sua decisione

Taylor Mega ovviamente non è voluta rimanere in silenzio. Ieri sera, al Grande Fratello Vip 2020, si è parlato nuovamente di lei, ricollegandosi alle parole poco carine che Antonella Elia ha rivolto nei suoi confronti durante una chiacchierata con i suoi compagni. Taylor ha deciso di rispondere, senza scomporsi poi troppo: non vuole di certo rovinare la sua permanenza a Parigi per gli attacchi scagliati dalla Elia e, questa volta, l’ha definita un “personaggino senza educazione”; parole, queste, che non passeranno di sicuro inascoltate e che faranno montare il sangue alla testa alla concorrente del Gf, che non nutre la benché minima simpatia nei confronti della nota influencer.

Grande Fratello Vip news, la risposta di Taylor Mega ad Antonella Elia

Ci sono stati già degli screzi – e non di poco conto – tra le due durante i programmi di Barbara d’Urso, dove Antonella Elia ha sottolineato che le nuove influencer non fanno altro che esibire il proprio corpo pur di guadagnare follower e “fama”… al Grande Fratello si è spinta anche oltre, palesando la sua profonda antipatia nei confronti della Mega. Quest’ultima ha deciso di risponderle attraverso una Instagram story: “Comunque ragazzi, vi vorrei ricordare che io in Tv non ho mai e dico mai insultato nessuno perché la mia mamma e il mio papà, per fortuna, mi hanno insegnato l’educazione, cosa che tanti personaggini non hanno ricevuto”.

Ma Taylor Mega ha qualcosa da dire anche ad Alfonso Signorini…

Subito dopo il confronto-scontro fra Imma Battaglia e Licia Nunez, è stata data la parola ad Antonella Elia, che non ha fatto altro che ribadire il suo pensiero su Taylor Mega. La cosa che ha sorpreso di più, in tutto questo, è il modo in cui Alfonso Signorini ha ripetutamente chiamato la fashion blogger: “Megan”. Taylor ci ha scherzo su Instagram: “È Mega, Alfonso, imparalo anche tu!”.