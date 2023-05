Il decesso di Monica Sirianni, che raggiunse la popolarità televisiva nel 2011 partecipando al Grande Fratello di Alessia Marcuzzi, si tinge di giallo. La donna è deceduta a soli 37 anni, improvvisamente, colta da un malore mentre si trovava in un bar con degli amici a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Subito si sono attivati i soccorsi che hanno tentato una corsa disperata al pronto soccorso, ma la donna non ce l’ha fatta, arrivando senza vita in ospedale.

L’inchiesta della procura di Lamezia

La procura di Lamezia, diretta da Salvatore Curcio, ha aperto un’inchiesta, dopo che i genitori di Monica hanno sporto una denuncia. Inoltre è stata già disposta l’autopsia (di cui ora si attendono gli esiti). Secondo le prime ipotesi, Sirianni, la sera del decesso, avrebbe ingerito una notevole quantità di alcol. Le indagini sul caso sono state delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli che mirano a fare totale chiarezza su un decesso che al momento appare inspiegabile.

Nessun sintomo che lasciasse presagire la morte

Ad aver lasciato senza parole il fatto che la 37enne, fino al tragico momento in cui si è fatalmente sentita male, stava bene e non aveva avvertito alcun sintomo che potesse fare pensare a una morte tanto prematura quanto improvvisa.

Monica Sirianni: il GF e la vita dopo il reality

Monica Sirianni aveva partecipato al Grande Fratello nel 2011, a 25 anni: nata in Australia, a Sidney, da genitori calabresi emigrati, era tornata da alcuni anni in Italia. Dimorava in una città della Lombardia. La morte l’ha sorpresa a Soveria Mannelli, in cui si trovava da qualche giorno.

Con il comune calabrese aveva un legame speciale. Monica era particolarmente conosciuta e stimata a Soveria Mannelli dove aveva tanti amici risalenti alle sue frequentazioni giovanili del centro del Reventino, soprattutto nel periodo estivo.

La popolazione di Soveria, inoltre aveva seguito il suo percorso artistico in tv e ne aveva apprezzato i successi. La 37enne faceva l’insegnante di inglese e, dopo la partecipazione al Grande Fratello, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della tv.