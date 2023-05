Tragedia a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro (Calabria): Monica Sirianni si è spenta a soli 37 anni. La donna aveva acquisito popolarità televisiva partecipando al Grande Fratello 12. All’epoca aveva 25 anni. Nelle scorse ore, più precisamente durante la serata di venerdì 5 maggio è deceduta. Una scomparsa improvvisa, dovuta a un malore fatale. Monica, come riferito dalle testate locali, si è sentita male mentre si trovava in un bar in compagnia di alcuni amici. Immediatamente le persone che erano con lei hanno fatto scattare l’allarme, avvertendo i soccorsi che si sono precipitati sul posto e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, poco dopo essere giunta al nosocomio, è morta.

Morte Monica Sirianni, in corso gli accertamenti

Al momento sono in corso gli accertamenti per capire i motivi del malore. Monica Sirianni, che era una insegnante di inglese, era figlia di emigranti calabresi a Sidney, città in cui è nata. Nel 2011 aveva partecipato come concorrente del GF 12. Quell’edizione fu condotta da Alessia Marcuzzi (c’era Alfonso Signorini a ricoprire il ruolo di opinionista). A salire sul gradino più alto del podio fu Sabrina Mbarek, medaglia d’argento per Gaia Elide Bruschini, terzo posto per Patrick Ray Pugliese.

Morta Monica Sirianni, le bufale relative al vaccino Covid

Dopo che si è sparsa la notizia relativa alla morte della giovane ex GF, hanno iniziato a serpeggiare sui social voci fastidiose e infondate circa una causa del decesso inerente a una non meglio specificata reazione mortale al vaccino contro il Covid. Gli autori di questi post, che hanno iniziato a prendere piede soprattutto su Facebook e Twitter, come al solito non hanno uno straccio di prova da mostrare a sostegno della loro tesi. Non si sa nemmeno se Monica Sirianni si fosse vaccinata o meno, ma, come è noto, ahinoi, nel mondo della rete vale tutto il contrario di tutto. Qualsiasi congettura viene espressa con toni perentori, al di là che ci sia o meno un fondo di verità. E così proliferano senza sosta teorie complottiste e astruse che non hanno né capo né coda.