Grande Fratello, Michael e il forte scontro con Enrico: il duro sfogo

Grande Fratello, duro scontro tra Michael Terlizzi ed Enrico Contarin

Volano parole forti tra Michael Terlizzi ed Enrico Contarin al Grande Fratello. I due gieffini hanno litigato animatamente in queste ultime ore e ora in confessionale il figlio di Franco ha un duro sfogo. Nel corso della messa in onda del Day Time, è possibile vedere Michael profondamente deluso dal comportamento del suo coinquilino. Il tutto è accaduto quando in cucina Enrico ha accusato il giovane Terlizzi di non volerci mettere la faccia nel reality. In particolare, Contarin si riferisce a un episodio avvenuto durante la diretta della seconda puntata. I gieffini maschi hanno dovuto votarsi tra loro e, in questa circostanza, Michael avrebbe dimostrato di non essere una persona sicura di sé. Infatti, abbiamo visto il figlio dell’ex naufrago molto indeciso durante la nomination. A detta di Enrico, il concorrente non riuscirebbe a essere una persona con gli attributi. Nessuno ha provato a difendere il comportamento di Michael, ma Ambra cerca ora di rassicurarlo.

Grande Fratello, Michael Terlizzi: lo sfogo dopo la lite con Enrico Contarin

Uno lungo sfogo quello di Michael in confessionale. Non solo, Terlizzi, dopo la discussione con Enrico, si sfoga anche con gli altri coinquilini, ovvero con Ambra e Cristian. Il gieffino ammette di essere rimasto molto male di fronte alle parole di Contarin. “Dice a me di aver fatto il teatro? Si è messo a dire che io praticamente sono un falso, mi ha fatto apparire per un falso. Probabilmente gli sto antipatico e sta usando questa cosa qui”, dichiara Michael provato. Ambra cerca poi di rassicurare Terlizzi. La giovane si dice certa del fatto che Michael non sia apparso come un falso, bensì semplicemente come una persona che pensa troppo.

Michael Terlizzi al Grande Fratello: esperienza complicata per il gieffino

Michael è fortemente deluso dalla discussione avuta con Enrico, da cui cerca anche un chiarimento. Il figlio di Franco chiede scusa a Contarini, il quale però risponde: “Devi chiedere scusa a te stesso”. Intanto, per il Terlizzi sembra che questa esperienza nella Casa si stia dimostrando molto complicata. Già durante la scorsa settimana, Michael è apparso abbastanza provato, tanto che spesso è stato ripreso in lacrime. Ora Michael teme di passare per una persona che non è, a causa proprio delle parole di Enrico.