Grande Fratello: Masella si dichiara a Letizia, la reazione di lei

Dopo settimane di sospetto e dopo che entrambi avevano negato di piacersi, Paolo Masella si è dichiarato a Letizia Petris, nella casa del Grande Fratello.

I due avevano discusso e non si erano parlati per un giorno intero, cosa che aveva turbato molto Letizia, affezionata all’amico. Poi ieri la dichiarazione che ha sorpreso tutti: Paolo prova qualcosa per lei. Lui per giorni ha cercato di non ammettere questo sentimento, data la situazione complicata, poiché lei è fidanzata. Ma, al tempo stesso, si è accorto che in questo modo stava mentendo e aveva quindi bisogno di esternare i propri sentimenti.

“Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Io l’ho ammesso a me stesso. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla sul mio pensiero, perché continui a piacermi, però so che sei occupata e ti rispetto. Tu dici che saresti un problema per me? E chi ha detto che non mi piacciono i problemi? Se mi piaceva Anita? No! Ho solo detto che mi piaceva esteticamente. A me non interessa l’estetica. Tu non solo sei bella, ma a me piaci in tutto il resto. Mi piaci come personalità, forza e valore, hai tutte le cose che cerco. Fregandomene delle telecamere adesso ti dico che mi piaci. Di te non mi infastidisce nulla, perché altrimenti non mi piaceresti“.

Il ragazzo ha però ribadito più volte che ci tiene a portare rispetto per la situazione che ha fuori: “Era inutile non ammetterlo. Per me è stato più facile prenderne atto, che fingere di nulla. Se a me una non mi piace riesco ad allontanarmi e con te non ce la faccio. Ho avuto la conferma che mi piaci in questi due giorni che ti stavo più lontano. L’ho detto davanti a tutta Italia che mi piaci, se non fossi stato sicuro non l’avrei detto. Tanti mi dicono che siamo belli insieme. Però io porto rispetto perché so che sei occupata“.

Infatti, già quando Signorini qualche puntata fa gli ha chiesto se volesse provarci sul serio con Letizia, ancor prima che si dichiarasse, la risposta è stata negativa. Paolo ha detto più volte che porta troppo rispetto e che non ci proverebbe mai con una ragazza fidanzata e che quindi non riuscirebbe a vederla con occhi diversi.

A ciò Letizia si è dimostrata molto lusingata, dicendo che questa confidenza le fa molto piacere, anche se pensava che gli piacesse Anita. Al tempo stesso capisce che c’è bisogno, a questo punto, di essere più distaccati, essendo lei fidanzata.

“Come sai io ho una persona fuori ed è giusta che prenda questa cosa in considerazione. Sai che io per te potrei essere un problema più che una soluzione? Ma di preciso quando hai avuto la conferma che mi vedi come più che amica? Io adesso devo anche stare attenta a come parlo. Se fossimo fuori in un parchetto ti direi altre cose. Ma qui ogni singola frase potrebbe essere usata contro di me in puntata. Ma quando hai capito che ti piaccio? Comunque io non sono così convinta che non ti piaccia Anita. Resta il fatto che sono molto lusingata come donna e questo voglio ammetterlo. Un uomo con una testa come la tua che ha un interessa lusinga“.

I due, che hanno avuto sin dall’inizio un rapporto molto stretto, riusciranno ora ad essere più distaccati? In molti già vedono un remake della storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che lasciò Francesco Monte per una situazione simile.

Letizia Petris: il fidanzato

Secondo quanto rilevato dai social e dai suoi racconti, Letizia è fidanzata da due anni con Andrea Contadini, un ragazzo che non appartiene al mondo dello spettacolo. Letizia ha più volte detto che il suo fidanzato è stata un’ancora di salvezza nel momento più difficile della sua vita: la morte del padre, per questo gli è molto devota.

Già qualche puntata fa, infatti, alla domanda di Signorini, Letizia ha spiegato che non ha mai messo in dubbio il suo amore ma che ha semplicemente capito che il rapporto di coppia va vissuto alla pari e senza emulare troppo l’altro, con completa devozione.