Grande Fratello, Mariavittoria smaschera Lorenzo: folle piano su Shaila

Nella notte è scoppiato il caos al Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti ha smascherato Lorenzo Spolverato durante un accesissimo confronto. In particolare, la giovane gieffina ha accusato il compagno d’avventura, tanto discusso, di aver studiato bene una strategia per creare varie dinamiche nella Casa. D’altronde questa è l’accusa che molti rivolgono al primo finalista di questa edizione. Ma questa volta Mariavittoria è scesa nel dettaglio e ha citato Emanuele Fiori.

La finale si avvicina e c’è tanta tensione nella Casa più spiata d’Italia. Dopo le due eliminazioni della 36esima puntata, ecco che il cerchio si stringe. Jessica Morlacchi è anche lei finalista e gli altri concorrenti aspirano a raggiungerla. Le alleanze si fanno sempre più importanti in questa fase della gioco e Mariavittoria sembra avere ormai le idee chiare. Infatti, la dottoressa, fidanzata con Tommaso Franchi, pare non voler più avere un’amicizia con Lorenzo e Shaila Gatta.

I due discussi gieffini, che stanno mandando avanti la sceneggiatura di coppia con tanto di rottura (che poi rottura non sembra), non approvano la nuova posizione della Minghetti. Quest’ultima sembra ormai essersi schierata con il gruppo capitanato da Helena Prestes al Grande Fratello. Per questo, Lorenzo nella notte l’ha accusata di essere “una grandissima falsa”. Spolverato ha ammesso di non riuscire più a fidarsi di lei.

A questo punto, Mariavittoria non è più riuscita a trattenere il suo disappunto e ha sganciato la sua bomba:

“Tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”

Secondo questa accusa della Minghetti, Lorenzo avrebbe cercato addirittura di avvicinare la sua fidanzata a Emanuele Fiori. Una strategia che lo avrebbe portato di sicuro ad avere nuove clip in puntata, ma che la direbbe lunga sul suo legame con Shaila. Proprio in questi giorni, Alfonso D’Apice ha preso le distanze da Spolverato fuori dalla Casa, trovando alquanto irrispettoso il fatto che volesse creare una dinamica con Chiara Cainelli come terzo incomodo nella sua relazione.

Intanto, nella notte, Spolverato ha negato le accuse di Mariavittoria. Lorenzo crede che la Minghetti stia cercando di metterlo in difficoltà lanciando questa bomba legata a una sua presunta strategia che avrebbe coinvolto Emanuele. “Non ci riesci, non c’è mai riuscito nessuno. State tentando di mettermi in cattiva luce”, ha tuonato Spolverato. Shaila ha sostenuto il suo fidanzato, anche in questa circostanza, smentendo la versione della dottoressa.

Ed ecco che dopo questo acceso scontro i telespettatori hanno avviato un’indagine per scoprire la verità. In un video che sta facendo il giro dei social network è possibile vedere Lorenzo senza microfono mentre consiglia a Shaila di mettere in atto una strategia. La ballerina, però, ha rifiutato di seguirlo. In questo filmato, però, purtroppo non svela i dettagli. Quindi non è chiaro se in quella occasione Spolverato stesse effettivamente consigliando alla fidanzata di avvicinarsi a Emanuele per creare nuove dinamiche.

La reazione della ballerina, però, la dice lunga. Infatti, corrisponde esattamente a quanto detto da Mariavittoria, ovvero che si sarebbe rifiutata di seguire il nuovo piano di Lorenzo.