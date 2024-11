Grande Fratello, Mariavittoria esagera: sgridata dagli autori

Una delle concorrenti di quest’edizione del Grande Fratello maggiormente chiacchierate è Mariavittoria Minghetti. La gieffina ha difatti continuato a far parlare di sé nelle ultime ore, in particolare a causa di un’accesa discussione avuta con un altro conquilino, Lorenzo Spolverato, dopo la fine della puntata del reality andata in onda questo lunedì. Probabilmente proprio per via degli ultimi scontri avuti nella Casa, Minghetti ha rivelato di aver ricevuto una strigliata.

Come ogni anno nella Casa del Grande Fratello si vengono a creare diverse dinamiche tra i vari concorrenti. Nascono nuove storie d’amore, simpatie ma anche antipatie e capita che tra coinquilini si finisca per discutere. Un’accesa discussione ha visto recentemente protagonisti Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato dopo la puntata del reality andata in onda lo scorso lunedì. Che la gieffina non provi molta simpatia per il coinquilino è cosa nota, difatti ha sollevato anche dei dubbi sulla sua storia con Shaila Gatta e si è abbandonata ad alcuni commenti sulla coppia dopo il loro rientro dal Gran Hermano. Forse proprio a causa di questi scontri con gli altri concorrenti pare che Mariavittoria abbia ricevuto una strigliata.

Secondo quanto detto dalla stessa Minghetti ad altri due protagonisti di quest’edizione, nello specifico Enzo Paolo Turchi ed Amada Lecciso, mentre era in confessionale probabilmente gli autori del programma le avrebbero detto di aver esagerato un po’. Questo l’avrebbe quindi portata a riflettere sul suo comportamento degli ultimi giorni all’interno della Casa e fare un’autocritica.

Queste le sue parole precise ai due coinquilini:

Poi mi è stato detto che ho esagerato nei modi. Così mi è stato detto. Quindi io penso e rifletto che forse ho esagerato, in cosa ho esagerato. Forse potevo evitare qualcosa. E quindi ho ragionato, ma tutto qua.

La presunta sgridata sembrerebbe aver fatto cambiare atteggiamento alla gieffina. Mariavittoria ha difatti annunciato che smetterà di parlare di Lorenzo e Shaila. Tuttavia ha precisato che la sua idea in merito alla coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello non è cambiata. Ha difatti nuovamente affermato di non credere ai due.

Di seguito le sue parole in merito a Lorenzo e Shaila:

Io non credo nemmeno a lui, non solo a lei. Però sì, smetterò di parlarne, tanto quello che penso non cambia e spero che da fuori vedano tutto.

Se la gieffina terrà davvero fede a quanto detto lo scopriremo soltanto continuando a seguire il daily del Grande Fratello e le puntate in onda ogni lunedì su Canale 5.