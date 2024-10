Grande Fratello, Maria Vittoria gelosa di Maica, Tommaso se la ride

Non ha fatto in tempo a entrare nella Casa del Grande Fratello italiano e già sta facendo faville. Carismatica, iconica, ossessionata dalle pulizie, la nuova inquilina Maica semina dinamiche e non ha intenzione di fermarsi. Inconsapevolmente o meno che sia, la venticinquenne spagnola ha colpito tutti, Tommaso in primis. Avete notato ieri sera chi, tra tutti i ragazzi, ha accolto Maica con un bicchiere d’acqua? Proprio Tommy, con un sorriso da tempi a tempia e uno sguardo piuttosto ammiccante.

Presentazioni a parte, Maica in queste ore ha fatto anche altro, oltre che pulire (ha finito due bottiglie di candeggina in un pomeriggio): ha portato a galla un po’ di sana gelosia, ma tra chi? Tra la dottoressa Maria Vittoria e Tommaso. Probabilmente non conscia di questa “coppia non-coppia”, Maica ha passato un po’ di tempo con Tommaso, anche sul suo letto, e la cosa pare non essere andata proprio giù a Maria Vittoria. Sul web sono già nate un po’ di opinioni e la più quotata è che Maria Vittoria sia effettivamente gelosa delle attenzioni che Tommy sta dando a Maica e che a sua volta Tommy lo stia facendo anche un po’ per “stuzzicarla“.

Maria Vittoria è gelosa di Maica, ma non lo ammetterà mai

Ovviamente si parla di ipotesi e di questioni leggere, ma all’interno della Casa del Grande Fratello ogni piccolo gesto diventa una possibile dinamica. Che tra Tommaso e Maria Vittoria ci fosse alchimia il pubblico lo ha capito da tempo; nonostante i chiarimenti e le dichiarazioni dell’uno e dell’altra, rimane sempre questa “attaccatura” tra i due piacevole, ma che di fatto non è nulla. Tuttavia, dentro questo nulla, pare esserci comunque qualcosa e il web lo ha colto subito, osservando attentamente la diretta sul canale 55.

Dentro quelle quattro mura è Jessica ad avere notato gli atteggiamenti di Tommaso nei confronti di Maica (è lei che li ha scovati a parlare a letto), ed è lei che per prima si è permessa di parlarne con Maria Vittoria prima e con Tommaso dopo. “Ma sei gelosa?” – ha chiesto il giovane idraulico alla dottoressa, “No” – ha risposto prontamente lei, tenendo sotto i baffi un sorriso dalla dubbia interpretazione. Non convinto, Tommy ci riprova e le chiede: “Sei sicura, sicurissima?” – e lei: “Sì, è un gioco, e tu non metterti più in mezzo” (riferendosi a Jessica). È proprio l’ex voce dei Gazzosa a spiegare a Tommaso che per quanto possa essere effettivamente “gelosa”, o comunque leggermente infastidita da questa nuova dinamica, Maria Vittoria non lo ammetterà mai: “Che non sai come funzionano le donne?“.

La battutina sulla pulizia: Maria Vittoria “punge” Maica, e ride

In tutto questo misunderstanding, che al web piace sempre molto, c’è una battuta diventata virale su X. Maria Vittoria, infatti, in postazione trucco con Amanda e Jessica si avvicina alla toletta e con il dito passa sopra la superficie, come per controllare il grado di pulizia. Una volta fatto, si gira dalle amiche e dice: “Te posso dì? Non ha pulito bene” e le tre si mettono a ridacchiare, in modo del tutto leggero.

Ora, Maica resterà nella Casa del GF solo una settimana, ma pare proprio che in questi giorni ci sarà da divertirsi! Nel frattempo sintonizzati sul 55, che le dinamiche sono sempre dietro l’angolo!