Grande Fratello, scambio di concorrenti con la Spagna: è già flop?

Da quando ieri sera è stata data la notizia dello scambio di concorrenti tra Gran Hermano e Grande Fratello, non si parla d’altro. Ma questo scambio servirà a sollevare gli ascolti? A cosa serve questa mossa? Vediamoci chiaro.

Dalla Spagna arrivano notizie sorprendenti: una concorrente del Gran Hermano entrerà nella casa del GF italiano per una settimana. Noi invece gliene manderemo due di concorrenti nostri, sempre per una settimana. Un vero e proprio gemellaggio tra Italia e Spagna. L’inquilina spagnola che soggiornerà nella casa di Canale 5 è Maica Benedicto, amata e odiata dal pubblico spagnolo. La ragazza ha scoperto durante la puntata di dover abbandonare la casa e volare a Roma. Da quello che si legge da X è una delle concorrenti più discusse dell’edizione, sicuramente porterà un po’ di pepe. E noi invece chi mandiamo una settimana in gita in Spagna? Da noi tutto tace, il Grande Fratello non si è pronunciato ancora, sono i canali social iberici che hanno spoilerato che saranno Yulia e Javier a trasferirsi su TeleCinco.

Grande Fratello e Gran Hermano insieme: era già successo. Funzionerà?

Non è la prima volta che avviene lo scambio di concorrenti tra edizioni del Grande Fratello. Già nel 2009, durante l’ edizione condotta da Alessia Marcuzzi, gli inquilini del Gran Hermano e del Grande Fratello si scambiarono per un paio di giorni. Vi ricordate di Carmela Gualtieri e Massimo Scattarella? Furono due importanti concorrenti del GF 10 ed entrambi volarono al Gran Hermano. Dopo ben 15 anni, Mediaset ci riprova a torna a far collaborare le reti cugine. Ma questo riuscirà a salvare gli ascolti deludenti di un’edizione priva di dinamiche? Da quando è stata introdotta la nuova linea, priva di trash e di discussioni, inutile girarci intorno, il Grande Fratello ha perso la sua genuinità. Nel bene e nel male erano i momenti surreali a tenerlo in vita, ora si va avanti solo a dinamiche di coppia e poco altro.

A cosa servirà scambiare i concorrenti? Si punta forse a sconvolgere le carte in tavola? I nostri gemellati sono Yulia e Javier, stando a quanto dicono i media spagnoli, entrambi stanno facendo un percorso importante, lei con Giglio e lui con Shaila. In una settimana sarà possibile stravolgere le dinamiche? La stessa Maica riuscirà da sola a portare pepe nella casa più spiata d’Italia? Dubitiamo fortemente che in pochi giorni la casa verrà messa sottosopra da una singola concorrente. Forse questa è davvero l’ultima spiaggia per salvare un’edizione altrimenti noiosa? Vedremo stasera come Alfonso Signorini annuncerà la novità agli inquilini e come la prenderanno.