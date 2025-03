Grande Fratello, Maria Vittoria a Tommaso: “Meglio se t’allontani”

Durante il daily del Grande Fratello Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno avuto un’accesa discussione. A scatenare il tutto è stata una domanda che il gieffino ha posto più volte alla coinquilina dopo averla notata agitata. La sua insistenza l’ha difatti portata a rispondere in maniera un po’ piccata e ad invitarlo ad allontanarsi da lei. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Ogni anno all’interno della Casa del Grande Fratello vengono a crearsi le dinamiche più svariate tra amicizie, rivalità e storie d’amore. Tra i concorrenti di quest’anno che hanno legato sentimentalmente ci sono anche Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. I due, tuttavia, hanno avuto un recente battibecco. Sulla pagina social del reality è stato difatti pubblicato un video dove li si vede discutere in camera da letto. Il gieffino, notando la coinquilina con un’espressione nervosa, le ha chiesto cosa avesse portandola a rispondere in maniera piccata.

Maria Vittoria, dinanzi all’insistenza di Tommaso, gli ha difatti sottolineato come probabilmente avesse la coda di paglia e lo ha invitato a pensare alle sue facce. Successivamente Mavi gli ha chiesto di allontanarsi da lei. Inizialmente Franchi si è allontanato, tuttavia in seguito ha cercato un nuovo confronto con la fidanzata. Il concorrente le ha difatti chiesto a quali facce si riferisse in precedenza. Dopo aver insistito più volte, la coinquilina gli ha spiegato di essere rimasta male per una sua frase e per il fatto che fosse entrato scuotendo la testa. A quel punto Tommaso ha specificato come l’avesse semplicemente invitata a non allontanarsi più mentre le stava parlando. Le ha difatti spiegato di essere rimasto male per il fatto che se ne fosse andata mentre la stava baciando.

Successivamente il gieffino ha accusato la fidanzata di stare rigirando la situazione a suo piacimento e di aver frainteso. I due, nonostante abbiano parlato a lungo, non sono arrivati ad un chiarimento. Maria Vittoria ha difatti mantenuto il punto sostenendo che Tommaso avesse la coda di paglia. Infine gli ha dato le spalle nascondendo la testa sotto la coperta.