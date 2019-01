Grande Fratello, la Marchesa d’Aragona opinionista? La soffiata di Signorini

Grande Fratello con Barbara d’Urso: tra gli opinionisti anche la Marchesa d’Aragona?

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Nip, condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara d’Urso. Stando a quanto riportato da Alfonso Signorini a CR4-La Repubblica delle Donne, il nuovo programma di Piero Chiambretti su Rete 4, la Marchesa d’Aragona sarà la nuova opinionista del reality show. Daniela Del Secco affiancherebbe Cristiano Malgioglio, già confermato nel cast della trasmissione che partirà il prossimo aprile su Canale 5. La Marchesa prenderebbe il posto di Simona Izzo, che da qualche settimana è impegnata come opinionista di Mara Venier a Domenica In.

Marchesa d’Aragona a Grande Fratello: per il momento Malgioglio nega

“Ma è vero che la Marchesa d’Aragona sarà opinionista al Grande Fratello?”, ha chiesto Alfonso Signorini a Cristiano Malgioglio durante l’ultima puntata di CR4. “Ma neanche morto!”, ha replicato il famoso paroliere. Una risposta arrivata troppo repentinamente e che, a detta di molti, potrebbe essere solo un depistaggio da parte di zia Malgy. Anche perché l’arrivo di Daniela al Grande Fratello non è così improbabile: da tempo l’ex gieffina è un’opinionista di Barbara d’Urso. E dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip la sua popolarità è aumentata parecchio.

Quando inizia il Grande Fratello Nip con Barbara d’Urso

Il Grande Fratello con Barbara d’Urso tornerà su Canale 5 il prossimo aprile. Al momento Mediaset non ha ancora rilasciato una data ufficiale.