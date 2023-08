Grande Fratello, “Mamma e figlio in lizza, ma lei si rifiuta”: chi sono

Nuova settimana, nuove indiscrezioni bomba sulla nuova edizione del Grande Fratello. Manca ormai pochissimo all’inizio del reality, la cui prima puntata andrà in onda lunedì 11 settembre su Canale 5. Tantissime le novità: Cesara Buonamici come unica opinionista, Rebecca Staffelli come opinionista social al posto di Giulia Salemi e un cast composta sia da personaggi VIP che dai cosiddetti NIP, ovvero personi non appartenenti al mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda i vipponi, fino ad ora i nomi sicuri sarebbero otto, anche se gli ufficializzati concretamente sono due: Alex Schwazer e Beatrice Luzzi.

Ebbene, oggi, 28 agosto, il sito Dagospia ha pubblicato una delle sue rubriche più note, ovvero “Pillole di gossip”, all’interno della quale sono stati svelati due vipponi che potrebbero presto entrare nella Casa più spiata d’Italia. A quanto pare, la redazione del Grande Fratello avrebbe contattato Killian Nielsen, figlio di Brigitte Nielsen, conosciuto in Italia per aver partecipato all’ottava edizione dell’Isola dei Famosi nel 2011. Tuttavia, pare che Killian sia benvenuto nel programma solo a patto che partecipi insieme alla mamma. Quest’ultima, però, non ne vorrebbe sapere nulla e l’ex naufrago starebbe cercando di fare di tutto per convincerla.

ppiNonostante i due non si parlino da anni, Killian avrebbe deciso di ricontattare subito la madre dopo aver avuto la proposta, raggiungendola anche al mare per cercare di persuaderla. I rapporti tra mamma e figlio sono molto tesi, difatti i contatti si sono interrotti circa quattro anni fa. Ma, cos’è successo esattamente per arrivare a questo punto? A quanto pare, Killian non si sarebbe sentito capito in un momento di grande difficoltà personale, durante il quale ha sofferto una dipendenza dall’alcol. Stando a quanto raccontato dall’uomo, l’attrice non gli sarebbe stata vicino, bensì l’avrebbe attaccato a tal punto da avere una forte lite, dopo la quale non si sono più visti.

Killian ha anche ammesso di non essersi comportato benissimo con la madre, rivolgendole delle parole molto dure e crudeli e invitandola a non farsi più vedere o sentire. A quel punto, l’attrice avrebbe deciso di bloccarlo da Whatsapp, senza mai più cercarlo. Ebbene, a rompere il silenzio tra i due ci ha pensato il Grande Fratello. Killian pare che non veda l’ora di partecipare, dunque non resta che convincere Brigitte per vederli all’interno della Casa. Non resta che attendere per scoprire come si evolverà questa vicenda.