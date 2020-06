L’appello di Killian Nielsen in tv: da un anno non ha più rapporti con la madre famosa Brigitte

Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi delle famiglie in guerra a Live-Non è la d’Urso. Nella puntata in onda domenica 7 giugno 2020 la conduttrice napoletana ha ospitato Killian Nielsen, figlio della famosa attrice Brigitte. Quest’ultima ha tagliato i ponti con il ragazzo, famoso in Italia per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 8, nel 2019. Da un anno dunque i due non hanno alcun tipo di rapporto e l’ex moglie di Sylvester Stallone ha addirittura bloccato il ragazzo su Whats App. Killian è piuttosto stanco della situazione e ha così approfittato dell’ospitata dalla d’Urso per fare un appello alla madre.

Perché Brigitte Nielsen ha litigato col figlio Killian

Stando alla versione fornita da Killian Nielsen – al momento in cui scriviamo Brigitte non ha mai parlato pubblicamente della faccenda – i problemi con la famosa madre sono sorti un anno fa e sono stati causati da alcuni problemi economici e dalla sua dipendenza dall’alcol. Una dipendenza che, per fortuna, oggi il 30enne è riuscito a sconfiggere ma che ha lasciato conseguenze importanti nella sua vita affettiva. Killian è riuscito ad andare avanti grazie al supporto della fidanzata Fabiana e della sua famiglia ma non ha trovato un punto di incontro con Brigitte. “Mamma, non vedo l’ora di vederti. È vero, ci sono stati tanti problemi ma tutte le cose si possono risolvere. Ti voglio bene”, ha dichiarato Killian a Live-Non è la d’Urso, lanciando un vero e proprio appello alla star danese.

Killian è il secondogenito di Brigitte Nielsen

Killian Nielsen, classe 1989, è il secondogenito di Brigitte. È nato dalla relazione con Mark Gastineau, ex giocatore professionista di football americano. Killian ha scoperto la vera identità del padre solo a 8 anni e nel corso della sua vita l’ha incontrato un’unica volta. Brigitte ha altri quattro figli: Julian, il primogenito, è frutto del matrimonio con il compositore Kasper Winding. Gli altri due – Aaron e Raoul – sono nati dal rapporto con il pilota Raoul Meyer. L’ultimogenita, Frida, è nata nel 2018 dal grande amore con l’attuale compagno Mattia Dessì, ex barista italiano.